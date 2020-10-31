Якщо плануєте осінню мандрівку, то обов’язково відвідайте Київську область! Тут безліч цікавих місць, які не залишать вас байдужими.

Дива природи, сучасні клуби й історичні музеї – все це є на Київщині. Прохолодна погода восени – це ще не привід проводити вихідні вдома. А навпаки – це чудовий час, щоб відвідати цікаві місця, яких вдосталь є в Києві та поза містом. Про місця, які варто відвідати, розповідає 24 канал.

Більше регіонів у спецпроєкті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити



Київська область: які місця варто відвідати / Ілюстрація 24 каналу

Київ

У Києві протікає найсучасніше життя, але разом з тим тут збережена вся традиційність нашої держави. Виїхавши за місто, можна знайти безліч неймовірних місць природи, які будуть безпечні для відпочинку під час пандемії.

Андріївський узвіз

Автентична столична вуличка, яка підіймається різко вверх – це Андріївський узвіз. Тут збереглася прекрасна старовинна архітектура, навіть дерев'яні будинки. На тротуарах продають картини та різні вироби народних майстрів. Хоч велика частина цього – кітч, але можна знайти й справді мистецькі перлини.



Андріївський узвіз / Фото blog.vlasne

Що подивитись на Андріївському узвозі:

скандальний театр на Подолі;

музей Булгакова та його пам'ятник;

музей, який присвячений узвозу;

дивовижний оглядовий майданчик;

Андріївська церква.

Читайте також Де погуляти в Києві: понад 20 найкращих місць столиці

Руїни Десятинної церкви

У Києві збереглись справжні руїни Десятинної церкви – першого кам'яного храму Київської Русі. Оригінал храму знищений ще під час монгольської навали у 1240 році. У 1842 році християнську святиню відбудували. Але радянська влада знищила храм.

Туристи можуть прогулятися поруч з фундаментом і відчути дух минулих років.

Труханів острів

Велич Києва безпосередньо пов'язана з Дніпром. Тож прогулянка до ріки – обов'язковий пункт для гостей міста. Труханів острів – може стати чудовим варіантом для такої прогулянки. До нього можна дійти через пішохідний міст, який неймовірно гарно підсвічується.

З острова відкривається прекрасний краєвид. Якщо зайти далі, ви знайдете чудові місця для відпочинку. Тут можна прогулятись осіннім парком, покататись на велосипеді та зігрітись теплим чаєм у кафе, яких тут вдосталь.



Ввечері міст світиться різними кольорами / Фото vechirniy.kyiv.ua

Золоті ворота

Також варто оглянути Золоті ворота – головну браму стародавнього Києва. Достеменно невідомо, який вигляд мали ворота раніше. Але зараз до уваги відвідувачів відреставрована прекрасна будівля, надбрамна церква і укріплення. Тут же діє музей.



Золоті ворота / Фото vsviti

Завершити мандрівку можна на Пейзажній алеї: дивовижні фігурки у поєднанні з краєвидами на місто не залишать байдужими нікого.

Чорнобиль

Одне з найтаємничиших місць – це Чорнобильська зона. У жодному разі не пробуйте пробратися у зону самостійно, це незаконно та небезпечно для життя. Зате є організовані одно- і дводенні екскурсії для усіх охочих.



Моторошне, але захоплююче місто / Фото chernobyladventure.com

Читайте також Поліпити галушки і переночувати в печері: де відпочити восени в Україні

Київське море та інші водойми

Якщо більше хочеться відпочити на природі – вирушайте на так зване Київське море. Це величезне водосховище, утворене гребнею Київської ГЕС.

Туристів приємно здивують соснові ліси навколо Києва, які додадуть оздоровчого ефекту відпочинку.



Київське море / Фото igotoworld.com

Також недалеко від Києва можна гарно відпочити на Десні. Їхати варто на авто, адже кафе там практично немає.

Або ж на Блакитному озері у селі Підгірці. Ця водойма за 24 кілометри, тому краще туди їхати власним авто. Поруч є кафе, де можна смачно перекусити.

Парк Київська Русь

Для тих, хто хоче відчути історію, радимо відвідати парк Київська Русь. Всього за 30 кілометрів від столиці на вас чекає комплекс, який повністю відтворює Стародавній Київ. При створенні комплексу, використовувалися справжні наукові дані і дослідження.



Відчуйте себе у давнині / Фото v-mandry.com

На території парку можна оглянути дитинець Стародавнього Києва, спробувати страви за стародавніми рецептами.

Читайте також Найгарніші парки України: осінні фото, які зачаровують

Печери

Київщина не багата на природні печери. Однак саме тут, у селі Ходосівка, є доволі велика печера Геонавт. Її довжина – 60 метрів.

Печера є абсолютно природною та складається із двох залів. Місцями тут дуже вузько, тож людям з крупною тілобудовою варто бути обережними. Загалом ця печера вважається безпечною для відвідувачів. На стінах печери є барельєфи, походження яких невідоме.



Підземний монастир / Фото studfile.net

Також у Київській області є підземний монастир. Він розташований у селі Буда. Чоловічий печерний монастир неподалік розташовувався з давніх часів. Але лише недавно деякі з печер були знайдені. Тут проводяться археологічні розкопки.

Тропіки на Київщині

Насамкінець хочемо розповісти про унікальне місце на Київщині. Приблизно за 40 кілометрів від столиці у селі Рожни можна знайти справжні тропіки! Селекціонер Анатолій Патій створив величезну теплицю, яка приймає відвідувачі круглорічно.



Півгодини за Київ – і ви у тропіках / Фото ua.igotoworld.com

Потрапивши сюди в цю пору року, ви наживо побачите, як ростуть мандарини, лимони та справжній вагітний банан. Цей сорт ввів селекціонер і назвав київськими. Всього тут понад півсотні рослин, які ростуть у тропіках.

Читайте також Мініподорожі Україною: чим вас здивує сучасний Трускавець

Київщина чарівна: тут можна милуватися архітектурою, вивчати історію в музеях, відвідувати старовинні храми і відпочивати на природі. Мандруйте Україною!