Транспорт у Києві найбільше забруднює повітря. Його дуже багато й на дорогах часто з’являються затори – автівки стоять на місці й викидають шкідливі речовини.

Тож, стаціонарні підприємства не є основною причиною забрудненості повітря. Про це в інтерв’ю для УНІАН розповів міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський.

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Він пояснив, що існують два види джерел викидів забруднюючих речовин у повітря – промисловість, так звані труби та пересувні джерела – всі види транспорту.

За словами міністра, стаціонарні підприємства не є основною причиною забруднення.

Чому Київ має поганий стан атмосферного повітря? Тому що в ньому багато транспорту, а ще транспорт стоїть у заторах. Дорожній рух далекий від "розумного",

– сказав міністр.

Абрамовський зазначив, що місто має щось робити, щоб не було заторів.

Еколог Олександр Соколенко у коментарі для сайту 24 каналу також називав аналогічні причини.

Він повідомив, що Київ давно перебуває у списку міст з дуже забрудненим повітрям, але раніше кияни про це не знали. Просто зараз будь-хто може перевірити якість повітря з допомогою сучасних технологій.

У жовтні 2020 українська столиця двічі опинялась серед лідерів по забрудненому повітрю. Перший раз таку ситуацію фіксували 11-12 жовтня, а потім це сталось 29 жовтня – індекс забруднення повітря складав 159 при нормі у 50.