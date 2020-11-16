У Києві продовжують фіксувати небезпечне для людей повітря. Високий рівень забруднення тримається з п’ятниці. 16 листопада українська столиця посідає 9 місце рейтингу IQair.

Рівень забруднення повітря в столиці України перевищує норму у понад 3 рази. Про це свідчать дані сайту IQair.

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Станом на 14:30 16 листопада, Київ перебуває на 9 місці у світовому рейтингу. Індекс якості повітря у столиці складав 155 одиниці при нормі у 50.

Перше місце у рейтингу найбрудніших міст планети посідає столиця Боснії та Герцеговини – Сараєво.

Київ знову серед лідерів рейтингу IQair / Скриншот iqair.com

Чому у Києві таке погане повітря