У Києві знову складно дихати: столиця у десятці рейтингу IQair
У Києві продовжують фіксувати небезпечне для людей повітря. Високий рівень забруднення тримається з п’ятниці. 16 листопада українська столиця посідає 9 місце рейтингу IQair.
Рівень забруднення повітря в столиці України перевищує норму у понад 3 рази. Про це свідчать дані сайту IQair.
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Станом на 14:30 16 листопада, Київ перебуває на 9 місці у світовому рейтингу. Індекс якості повітря у столиці складав 155 одиниці при нормі у 50.
Перше місце у рейтингу найбрудніших міст планети посідає столиця Боснії та Герцеговини – Сараєво.
Київ знову серед лідерів рейтингу IQair / Скриншот iqair.com
Чому у Києві таке погане повітря
- Раніше екологи пояснили, що коли в Київ приходить туман, він концентрує усі шкідливі викиди в повітрі й не дозволяє їм зникнути. Найбільше забруднюють повітря автівки.
- Якщо за прогнозом погоди у Києві передають сильний туман – це сигнал погіршення повітря. Киянам радять не виходити зайвий раз на вулицю, а також не відкривати вікна.
- Також міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський підтвердив, що повітря у Києві найбільше забруднює транспорт.
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