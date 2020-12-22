Погода у Києві 23 грудня: очікують мокрий сніг та ожеледицю
У Києві 23 грудня синоптики прогнозують опади – мокрий сніг, а також ожеледицю на дорогах. Водіїв попереджують про небезпеку.
Дорожники працюватимуть у посиленому режимі й посипатимуть шляхи спеціальними матеріалами. Про це повідомляє КМДА.
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Опади у столиці будуть протягом 3 днів. "Київавтодор" готовий до погіршення погодних умов й обіцяє долучити 544 одиниці спеціальної техніки.
Закликаємо водіїв бути обачними на дорогах: дотримуватися швидкісного режиму і безпечної дистанції, а при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ – знижувати швидкість до мінімуму,
– йдеться у повідомленні.
Сайт 24 каналу зробив для водіїв спеціальну інфографіку – правила руху при ожеледиці на дорогах.
Що робити водіям, якщо на дорозі ожеледиця / Інфографіка 24 каналу
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