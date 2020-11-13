У Києві 13 листопада сталась жахлива ДТП – таксист Uber в’їхав у зупинку й збив 4 людей. Двоє з постраждалих померли. В соцмережах опублікували відео з буцімто його сторінки в Інстаграм – хлопець показував як він швидко їздить й порушує правила.

"Зупинись, поки зупинка не стане останньою" – пише він під одним зі своїх постів. Відео виклали у спільноті "Київ Оперативний".

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За диявольським збігом обставин "зупинка" дійсно стала останньою – для 2 людей на ній закінчилось життя. Ще двоє отримали травми. І для самого водія Uber це була остання поїздка – його, ймовірно, чекатиме тривале ув'язнення.

На кадрах, які злили у "Київ Оперативний", видно, що водій полюбляв перетинати смуги на великій швидкості лихим маневром – так, як це було 13 листопада, коли сталась ця жахлива трагедія.

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Смертельне ДТП у Києві: що відомо:

автівка із лівої смуги різко почала їхати праворуч;

вона збила 4 людей – 2 жінки загинули;

41-річна жінка загинула на місці події, а 60- річна місцева мешканка померла у кареті "швидкої"

це сталось біля зупинки "Академмістечко" на Кільцевій;

за даними телеграм-каналу Dtp.kiev, одного чоловіка затиснуло між автомобілем та кіоском. Правоохоронці витягли його щипцями;

таксист вже їхав здавати машину;

драгер показав, що водій, 1997 року народження, не перебував у стані алкогольного сп’яніння;

поліція затримала таксиста-винуватця ДТП.

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