Після невдалої для представників влади спроби завадити протестувальникам встановити намети на Майдані Незалежності, копи не йшли на конфронтацію з людьми кілька годин. Втім, ввечері 15 грудня, стягнувши додаткові сили Нацгвардії, працівники МВС пішли зносити намети.

Поліціянтам вдалося пробитися до наметів та знести деякі з них, повідомляє "РБК-Україна". Силовики застосовували світло-шумові гранати, сльозогінний газ та кийки.

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Скільки людей постраждали внаслідок сутичок, наразі невідомо.

Зачистки не сталося

Не дивлячись на те, що кількість правоохоронців на Майдані просто величезна, знести все умовне наметове містечко копи не змогли. Наразі вони відійшли на початкові позиції.



На Майдані – чимало протестувальників / Фото 24 канал

Втім, протестувальники досі перебувають у щільному оточенні кордонів поліції.

Між протестувальниками та силовиками відразу ж почалися сутички. На Майдані чутно вибухи, а також видно дим, як від димових гранат.



Поліціянти перебувають біля Майдану / Фото 24 канал

Після демонтажу декількох наметів, силовики відійшли від протестувальників. Однак поблизу Майдану Незалежності перебувають великі загони правоохоронців.



Копи оточили протестувальників / Фото 24 канал

Дивіться відео спроби штурму наметового містечка на Майдані: