У Києві в перший день карантину вихідного дня 14 листопада поліції довелося штурмувати ресторан "Гавана" через порушення обмежень. Крім того, працівники закладу напали на журналістів, які виконували редакційне завдання.

Правоохоронцям довелося брати ресторан штурмом, адже працівники закладу не виконували їхніх законних вимог. Про це повідомляє поліція Києва.

До слова Ресторан "Гавана" у Києві проігнорував карантин: поліція взяла заклад штурмом – фото, відео

Передісторія конфлікту

Ресторан "Гавана" працював у звичному режимі, попри рішення уряду й місцевої влади щодо запровадження в Києві карантину вихідного дня.

Спершу в заклад приїхала знімальна група одного з телеканалів. Між ними й працівниками "Гавани" виник словесний конфлікт, а один з працівників вдарив журналіста.

Тоді працівники ресторану закрили журналістів в одному з приміщень закладу й не випускали. Тоді працівники ЗМІ звернулися до поліції з повідомленням про перешкоджання їхній законній діяльності.

Штурм поліції

Коли представники поліції прибули на виклик, працівники ресторану вимкнули світло, закрили двері й не впускали правоохоронців. Тож останні викликали підкріплення й штурмували заклад.

Після штурму "Гавани" поліція увійшла в заклад, вивела з нього відвідувачів і склала адміністративний протокол щодо директора ресторану.

Втім, адміністративний протокол – це не найгірше. Двох працівників 31 й 38 років затримали просто в залі ресторану. Проти них відкрили кримінальну справу за напад на журналістів. Зловмисникам загрожує обмеження волі до 5 років.

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