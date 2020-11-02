У поліції Києва встановили особу чоловіка, який ввечері 2 жовтня погрожував підірвати приміщення ресторану "Варенична Катюша" на бульварі Лесі Українки. Із ним наразі проводять слідчі дії.

Подробиці захоплення ресторану та затримання зловмисника розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". За даними правоохоронців, порушником виявився 33-річний мешканець Івано-Франківської області.

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Ніяких вибухових пристроїв у чоловіка не знайшли. Однак вибухотехніки ще не закінчили оглядати приміщення ресторану.

Був у розшуку

Як стверджує очільник столичної поліції, нещодавно до правоохоронців звернувся брат зловмисника, який сповістив про його зникнення. Тож, копи розшукували його як зниклого безвісти.

Як відбувалося захоплення

За попередніми даними, чоловік зайшов до приміщення ресторану та одразу почав погрожувати відвідувачам та персоналу. При ньому був рюкзак, у якому могла бути вибухівка.

Нічого забороненого у зловмисника не знайшли, а його поведінка вказує на те, що він може перебувати під дією психотропних речовин.

Кваліфікація невідома

Правоохоронці досі не визначилися, що інкримінувати порушнику. Подію лише внесли до журналу заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Кримінальну справу щодо інциденту відкриють після завершення слідчих дій на місці злочину.