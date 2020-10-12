Зловмисник, який підпалив фасад елітного будинку на Воздвиженці 10 жовтня, опинився у поліцейському відділку вже за годину після фіксації правопорушення. Затримали його після скоєння ще одного злочину.

За даними слідства, після того, як чоловік облив запальною рідиною ґанок житлової будівлі на Воздвиженці, він попрямував трощити бруківкою припарковані поруч автомобілі, повідомили на фейсбуці Національній поліції.

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Як стверджують копи, під час огляду місця злочину , правоохоронці вирахували прикмети підозрюваного за камерами відеонагляду.

У цей час на гарячу лінію патрульних зателефонували свідки наступного злочину. Вони повідомили про те, що на Подолі невідомий чоловік трощить скло машин цеглиною.



Підозрюваного затримали біля розтрощених автівок / Фото пресслужба поліції України

Вже біля другого місця злочину патрульні затримали схожого за прикметами на підозрюваного чоловіка. Під час розмови він зізнався у тому, що підпалив фасад будинку.



Чоловік зізнався у тому, що здійснив підпал будинку / Фото пресслужба поліції України

Що відомо про підпал на Воздвиженці?

Ввечері 10 жовтня невідомий чоловік купив на заправці каністру із бензином;

Рідину він розлив біля входу до під'їзду одного з будинків київського елітного району Воздвиженка та підпалив запальничкою;

Після цього молодик втік з місця інциденту та продовжив хуліганські вчинки.

Підозрюваному "світить" до 10 років

Якщо слідчі доведуть справу затриманого до логічного фіналу, його можуть посадити за ґрати на довгий строк. Санкція статей кримінального кодексу передбачає до 10 років в'язниці.

Мотивів чоловіка правоохоронці досі не з'ясували.

Найближчим часом чоловікові обиратимуть запобіжний захід.

Відомий діяч

За даними пабліку Київ оперативний, затриманим виявився столичний ді-джей, підприємець, продюсер та громадський діяч Ярослав Єрьоменко, відомий під псевдонімом JARR. Є інформація, що під час скоєння злочину чоловік був під наркотиками.

Дивіться відео затримання підозрюваного у підпали дому на Подолі: