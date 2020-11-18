Керівник одного з комунальних підприємств Київської обласної ради, за даними слідчих, вимагав у бізнесмена 30 тисяч гривень хабаря. Затримали його 18 листопада на гарячому.

Про викриття ймовірного корупціонера повідомили у прокуратурі Київщини. Гроші зловмисник хотів отримати за передачу в оренду офісних та складських приміщень комунального підприємства.

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Діяв генеральний директор КП, як стверджують правоохоронці, разом зі спільником.

Директора комунального підприємства затримали разом зі спільником / Фото пресслужби поліції Києва

До 10 років за 20 тисяч гривень

За фактом хабарництва поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права займати певні посади на 3 роки після звільнення.

Крім цього, якщо судді визнають фігуранта справи винним, йому загрожує конфіскація майна.



Зловмисників спіймали на гарячому / Фото пресслужби поліції Києва

Всі ці покарання можуть призначити за всього лише 20 тисяч гривень, після отримання яких чиновника пов'язали правоохоронці. Коли зловмисник хотів отримати другу частину хабаря, невідомо.

Поліцейські проводять слідчі дії. Затриманим повідомлять про підозру у скоєнні злочину, після чого суд обиратиме їм запобіжний захід.



Комунальнику загрожує від 5 до 10 років тюрми / Фото пресслужби поліції Києва