Водій Land Rover Discovery, який 30 жовтня у Києві виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності та збив людей на Хрещатику, стверджує, що втратив свідомість. Його затримали правоохоронці.

Внаслідок жахливої аварії на Хрещатику загинуло дві жінки, повідомляє 24 канал. Ще чотири людини отримали травми. Їх госпіталізували медики "швидкої".

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Перевірка 66-річного власника позашляховика на драгері показала відсутність алкоголю в його крові.

Як сталася аварія на Хрещатику

Сам водій Land Rover стверджує, що нещодавно його було прооперовано. Через це він нібито втратив свідомість під час керування транспортом. Поліцейські цю інформацію ніяк не коментують.

Дивіться відео проходження водієм позашляховика тесту на драгері:

На відео, які зробили камери спостереження, видно момент з'їзду позашляховика з проїзної частини Інститутської. Авто не змінювало траєкторію руху та на чималій швидкості їхало Майданом Незалежності. Пішоходам довелося тікати від іномарки.

Коли ж Land Rover опинився на Хрещатику, він зніс кількох жінок, влетів у рекламний сітілайт та зіткнувся із машинами, які стояли у заторі.

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