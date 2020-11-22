Від початку доби, 22 листопада, у Києві виявили понад 1 600 випадків порушення карантину вихідного дня. А заклади Mister Cat та Villa Riviera систематично порушують обмеження. Тому щодо них у поліцію передали матеріали для відкриття справи.

Від півночі неділі, 22 листопада, у столиці перевірили 1 634 об’єкти. Про це повідомили у фейсбуці Держпродспоживслужби.

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Де зафіксували найбільше порушень

у Голосіївському та Деснянському районах – по 6;

Солом’янському та Подільському – по 5 протоколів.

У яких сферах найактивніше порушували карантин

347 об’єктів із реалізації продовольчих товарів;

716 – непродовольчих товарів;

38 агропродовольчих ринки;

77 закладів побутового обслуговування;

54 перукарень та салонів краси;

20 спортзалів і фітнес-центрів;

12 закладів культури (кінотеатри, театри, музеї);

10 АЗС;

8 аптек;

8 ТРЦ;

29 розважальних закладів.

Загалом правоохоронці вже склали 44 адміністративні протоколи про порушення карантину.

Які саме заклади не дотримувалися обмежень

Вночі у Києві перевірили 29 закладів, з них у 4 – виявили порушення.

Зокрема, зачинили такі заклади: Brugge, Bestie, Villa Riviera та Mister Cat.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що Mister Cat та Villa Riviera систематично порушують карантин. У поліцію передали матеріали для відкриття справи. Днями їх скерують у прокуратуру.



Villa Riviera – один із найзлісніших порушників карантину / Фото Держпродспоживслужби



Bestie продовжує приймати відвідувачів попри обмеження / Фото Держпродспоживслужби

Brugge приймав відвідувачів: дивіться відео

Довідка. З 14 по 30 листопада в Україні діє карантин вихідного дня. У суботу та неділю можуть працювати лише продуктові магазини, аптеки, АЗС та транспорт.

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Карантин вихідного дня в Україні / Інфографіка 24 каналу