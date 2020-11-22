У Києві продовжують порушувати карантин: хто "відзначився" 22 листопада – фото, відео
Від початку доби, 22 листопада, у Києві виявили понад 1 600 випадків порушення карантину вихідного дня. А заклади Mister Cat та Villa Riviera систематично порушують обмеження. Тому щодо них у поліцію передали матеріали для відкриття справи.
Від півночі неділі, 22 листопада, у столиці перевірили 1 634 об’єкти. Про це повідомили у фейсбуці Держпродспоживслужби.
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Де зафіксували найбільше порушень
- у Голосіївському та Деснянському районах – по 6;
- Солом’янському та Подільському – по 5 протоколів.
У яких сферах найактивніше порушували карантин
- 347 об’єктів із реалізації продовольчих товарів;
- 716 – непродовольчих товарів;
- 38 агропродовольчих ринки;
- 77 закладів побутового обслуговування;
- 54 перукарень та салонів краси;
- 20 спортзалів і фітнес-центрів;
- 12 закладів культури (кінотеатри, театри, музеї);
- 10 АЗС;
- 8 аптек;
- 8 ТРЦ;
- 29 розважальних закладів.
Загалом правоохоронці вже склали 44 адміністративні протоколи про порушення карантину.
Які саме заклади не дотримувалися обмежень
Вночі у Києві перевірили 29 закладів, з них у 4 – виявили порушення.
Зокрема, зачинили такі заклади: Brugge, Bestie, Villa Riviera та Mister Cat.
У Держпродспоживслужбі наголосили, що Mister Cat та Villa Riviera систематично порушують карантин. У поліцію передали матеріали для відкриття справи. Днями їх скерують у прокуратуру.
Villa Riviera – один із найзлісніших порушників карантину / Фото Держпродспоживслужби
Bestie продовжує приймати відвідувачів попри обмеження / Фото Держпродспоживслужби
Brugge приймав відвідувачів: дивіться відео
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