Поліцейські Київської області за першу добу карантину вихідного дня зафіксували 85 порушень карантину. Найбільше нові обмеження ігнорували великі мережеві магазини, а також кафе та ресторани.

На території області працювали 55 рейдових груп, повідомляють у фейсбуці поліції Київщини.

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При перевірці дотримання карантинних заходів працівники міліції задокументували 85 злочинів,

– йдеться в повідомленні.

Які порушення виявили

найбільше порушень зафіксовано серед роботи великих мережевих магазинів – 11 фактів;

серед власників закладів харчування, кафе і ресторанів виявили 10 порушень;

у сфері пасажирських перевезень, де були порушення по надмірної кількості пасажирів в громадському транспорті та недотримання маскового режиму – 8 порушень;

салони краси та перукарні – 5 випадків.

За всіма виявленими фактами порушення карантину вихідного дня правоохоронці склали адміністративні протоколи. Їх скерують до суду для прийняття рішення.

У поліції також нагадали, що за порушення санітарних правил передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Заклади, які порушували карантин на Київщині: Фото Нацполіції

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