Перша доба карантину вихідного дня: хто найактивніші порушники на Київщині – фото
Поліцейські Київської області за першу добу карантину вихідного дня зафіксували 85 порушень карантину. Найбільше нові обмеження ігнорували великі мережеві магазини, а також кафе та ресторани.
На території області працювали 55 рейдових груп, повідомляють у фейсбуці поліції Київщини.
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При перевірці дотримання карантинних заходів працівники міліції задокументували 85 злочинів,
– йдеться в повідомленні.
Які порушення виявили
- найбільше порушень зафіксовано серед роботи великих мережевих магазинів – 11 фактів;
- серед власників закладів харчування, кафе і ресторанів виявили 10 порушень;
- у сфері пасажирських перевезень, де були порушення по надмірної кількості пасажирів в громадському транспорті та недотримання маскового режиму – 8 порушень;
- салони краси та перукарні – 5 випадків.
За всіма виявленими фактами порушення карантину вихідного дня правоохоронці склали адміністративні протоколи. Їх скерують до суду для прийняття рішення.
У поліції також нагадали, що за порушення санітарних правил передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
Заклади, які порушували карантин на Київщині: Фото Нацполіції
Карантин вихідного дня: основне
- З 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня. Попередньо, обмеження у суботу й неділю триватимуть до 30 листопада. З півночі суботи та до півночі понеділка працюють лише аптеки, продуктові магазини, АЗС.
- Натомість заборонена діяльність закладів харчування, торговельних центрів, культурних закладів, спортзалів та фітнес-центрів, готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).
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