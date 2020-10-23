У ніч на 23 жовтня поліція прибула до посольства Азербайджану у Києві, щоб перевірити інформацію про ймовірне мінування будівлі. Вибухівку не знайшли – мінування виявилось фейковим.

Анонімний дзвінок пролунав близько 01:20 ночі. Про інцидент повідомляє "Магнолія-ТВ". Читайте також Конфлікт у Нагірному Карабасі: до чого призвів провал мирного врегулювання війни Разом з поліціянтами на вулицю Глибочицьку, де розташоване посольство Азербайджану, прибули медики, рятувальники, кінологи та вибухотехніки. Кінологи разом зі службовими собаками опрацювали периметр будівлі. Як згодом розповіли правоохоронці – виклик виявився хибним. Виклик виявився хибним / Фото Магнолія-ТВ У Києві "мінували" посольству Азербайджану – дивіться відео з місця подій: Наразі правоохоронці займуться пошуком "жартівника". Згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу за такий "жарт" можна загриміти у в'язницю на строк від двох до шести років.

У 2020 році між Азербайджаном та Вірменією знову почалась війна за Нагірний Карабах. В Україні, де живуть представники обох народів, також виникають конфлікти між ними, але обидві сторони намагаються тримати нейтралітет й не порушувати законів України.