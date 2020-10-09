Нам вчергове лише обіцяють: постраждалі від вибуху на Позняках звернулися до Зеленського
Постраждалі від вибуху на Позняках сім’ї звернулися до президента Зеленського, бо більшість проблем за понад 3,5 місяці так і залишаються не вирішеними. Люди досі не змогли забрати із пошкодженого будинку свої речі, а на нові квартири більшість так і не отримала права власності.
Після чергових зборів люди вирішили звернутися до глави держави та попросити взяти ситуацію під свій контроль. Відповідне відеозвернення оприлюднила одна з постраждалих Марина Писаренко.
Раніше Вибух на Позняках: багатоповерхівку готують до укріплення
За її словами, допомоги просять 150 людей або 40 сімей, що постраждали від наслідків вибуху.
Які проблеми турбують людей:
- Експертиза причин вибуху досі не проведена.
- Не визначений винний у цій катастрофі.
- Будинок, в якому проживали люди не укріплений, вони досі не отримали свої речі.
- Не всі будинки, які були видані Офісом Президента, мають поштові адреси. Один навіть не добудований.
- Виплата допомоги від КМДА можлива тільки після отримання права власності.
"Нам в черговий раз обіцяють", – наголосила жінка.
За словами Писаренко, 3 пункти з 5 обіцяють вирішити днями, але питання експертизи та права власності залишається у підвішеному стані.
Пане президенте, візьміть нас під свій контроль,
– додала Писаренко наприкінці звернення.
Звернення постраждалих від вибуху на Позняках сімей до Зеленського: відео
Зауважимо, що вибух у багатоквартирному будинку на київських Позняках стався 21 червня. Тоді внаслідок часткового обвалу кількох поверхів дому загинуло 5 людей. Поки найімовірнішою причиною вибуху вважається витік газу. Будинок майже відразу визнали непридатним для життя, в майбутньому багатоповерхівку демонтують. Більше про вибух на Позняках читайте за посиланням.