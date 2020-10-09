Постраждалі від вибуху на Позняках сім’ї звернулися до президента Зеленського, бо більшість проблем за понад 3,5 місяці так і залишаються не вирішеними. Люди досі не змогли забрати із пошкодженого будинку свої речі, а на нові квартири більшість так і не отримала права власності.

Після чергових зборів люди вирішили звернутися до глави держави та попросити взяти ситуацію під свій контроль. Відповідне відеозвернення оприлюднила одна з постраждалих Марина Писаренко.

Раніше Вибух на Позняках: багатоповерхівку готують до укріплення

За її словами, допомоги просять 150 людей або 40 сімей, що постраждали від наслідків вибуху.

Які проблеми турбують людей:

Експертиза причин вибуху досі не проведена.

Не визначений винний у цій катастрофі.

Будинок, в якому проживали люди не укріплений, вони досі не отримали свої речі.

Не всі будинки, які були видані Офісом Президента, мають поштові адреси. Один навіть не добудований.

Виплата допомоги від КМДА можлива тільки після отримання права власності.

"Нам в черговий раз обіцяють", – наголосила жінка.

За словами Писаренко, 3 пункти з 5 обіцяють вирішити днями, але питання експертизи та права власності залишається у підвішеному стані.

Пане президенте, візьміть нас під свій контроль,

– додала Писаренко наприкінці звернення.

Звернення постраждалих від вибуху на Позняках сімей до Зеленського: відео

Зауважимо, що вибух у багатоквартирному будинку на київських Позняках стався 21 червня. Тоді внаслідок часткового обвалу кількох поверхів дому загинуло 5 людей. Поки найімовірнішою причиною вибуху вважається витік газу. Будинок майже відразу визнали непридатним для життя, в майбутньому багатоповерхівку демонтують. Більше про вибух на Позняках читайте за посиланням.