Буйні пасажирки до Києва не доїхали, їх висадили у Шепетівці в ніч на 19 жовтня. Дівчата самі виходити не схотіли, у цьому допомогла поліція та працівники Укрзалізниці.

Юні пасажирки були п'яні, гучно слухали музику, кричали й бігали голі по вагону, а також курили, де хотіли. Про інцидент повідомили у фейсбук-спільності "Київ Оперативний".

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Одній дівчині всього 17 років, а інша вже повнолітня – 19 років.

Як зазначається у повідомлені, дівчата настільки дико поводились, що довелося перевести пасажирів із сусіднього купе до іншого вагону. І коли зауваження не допомогли, начальник потягу вирішив, що таких пасажирок потрібно просто висадити. Це сталось о третій ночі вже в понеділок.

Висадили з допомогою поліції

Самостійно виходити з потягу порушниці не схотіли. Щоб впоратись із двома красунями, довелося кликати на допомогу декілька чоловіків.

Дівчата не здавалися до останнього та спробували розіграти карту "харасменту": вони повідомили, що коли були оголеними, хтось намагався на них подивитися. Вони також заявили, що підстав для того, щоб висадити їх з потягу немає. Пасажирки навідріз відмовились виходити.

Поблажливі, але послідовні працівники поліції їх довго вмовляли й коли дівчата вже зрозуміли, що правоохоронці не змилуються, то зрештою вийшли із вагона на станції "Шепетівка".

Дивіться відео про цей інцидент, увага – присутня нецензурна лексика, (+18):