У Києві на Контрактовій площі чоловік перекинув один із символів єврейської общини – ханукальний світильник. Правоохоронці уже повідомили зловмиснику про підозру. У мережі пишуть, що це Андрій Рачок.

Що відомо про зловмисника

За даними поліції, йому – 36 років. Увесь злочин він знімав і транслював онлайн у мережі. Згодом чоловік видалив відео, але його користувачі встигли зберегти та поширити. Про це повідомляє 24 канал.

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У телеграмі Об'єднаної єврейської громади України зазначили зловмисником є житель Києва Андрій Рачок. Своїм вчинком він хотів показати, "як слід поводитися з чужинцями, які займаються узурпацією влади, окупації територій, геноцидом". Крім того, чоловік заявив "Українці, ми – сила, жидам могила".

Цікаво, що Рачок спробував перекинути ханукальний світильник на Контрактовій площі двічі. Першого разу, 10 грудня, йому це вдалося. А другого, 12 числа, – ханукію приварили до землі.

Дивіться відео, як Рачок повалив Ханукію на Контрактовій площі в Києві

Що загрожує чоловікові

Правоохоронці відкрили справу за статтею Кримінального кодексу про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Мовиться про її 1 частину – "умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями"

Вона передбачає:

штраф від 1 400 до 8 500 гривень

або обмеженням волі на строк до п'яти років,

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років або без такого.

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Поліція жорстко та миттєво реагуватиме в межах чинного законодавства на будь-які прояви порушень рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань або за іншими ознаками,

– зауважив очільник столичної поліції Андрій Крищенко.