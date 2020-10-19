Тривалий час Київ був серед лідерів рейтингу міст з найбруднішим повітрям, але 18 жовтня українська столиця потрапила до когорти найчистіших у світі. Як так сталося - читайте у матеріалі 24 каналу.

На сайті IQair у неділю повітря Києва увійшло до верхівки рейтингу найчистішого у світі. Посприяла такому успіху потужна злива. Про це написали в телеграм-каналі "Київ 24/7".

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Попри те, що кияни потерпали від зливи, яка 17 жовтня затопила деякі вулиці міста, дощ "виправив" ситуацію з повітрям – воно очистилось.

Згідно з даними рейтингу, за рівнем якості повітря Київ та столиця Норвегії – Осло, 18 жовтня посіли перші сходинки.

Проте зафіксувати успіх не вдалося – вже у понеділок рівень забруднення знову почав зростати. Станом на 10:30 ранку у Києві вже жовтий рівень (прийнятне), що є звичайним для столиці, адже зранку багато людей їдуть автомобілями на роботу й викиди погіршують повітря.

Карта якості повітря у Києві станом на 10:30 / скриншот сайту ЛУН місто Air

На початку жовтня 2020 року Київ опинився серед лідерів рейтингу IQAir по забрудненому повітрю. Українська столиця посідала друге місце у списку. Цьому посприяв туман, який концентрував шкідливі речовини.