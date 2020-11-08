У Києві ввечері 7 листопада сталася пожежа в готелі Golden Gate Inn, що на вулиці Ярославів Вал, 33А. Рятувальникам довелося за допомогою драбини евакуйовувати людей з 2 і 3 поверхів. Всього у вогняній пастці опинилися 6 людей, серед яких 2 дітей.

Повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці надійшло до рятувальників близько 17:30 7 листопада, повідомляє управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

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Як з'ясували рятувальники, місце загоряння було в підвальному приміщенні 3-поверхового будинку готелю. Втім, виходи через пожежу були заблоковані, тож рятувальникам довелося екстрено евакуйовувати людей, що опинилися в пастці.

Тоді працівники ДСНС застосували триколінну драбину, щоб врятувати людей з 2 і 3 поверхів. Всього таким чином евакуювали 6 людей, серед яких 3 дітей.

Пожежу ліквідували вже через годину після повідомлення про її початок. Наразі слідчі встановлюють імовірні причини події. На щастя, завдяки швидким діям рятувальників вдалося обійтися без жертв і постраждалих.

Пожежа в готелі Golden Gate Inn у Києві: дивіться фото

Пожежа в готелі в центрі Києва: дивіться відео