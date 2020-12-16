Горіла будівля Святошинської райадміністрації Києва: загинули люди – фото
У адміністративній будівлі Святошинського району Києва спалахнула пожежа. Є загиблі та потерпілий. Інцидент трапився ввечері 15 грудня.
Докладніше про пожежу
Вогонь виник приблизно о 22:10 на 2 поверсі окремо розташованої двоповерхової будівлі. Площа пожежі становила 70 квадратних метрів. Про це повідомляє пресцентр ДСНС у Києві.
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Пожежа сталася у двоповерховій будівлі / Фото ДСНС
Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю води на території будівлі, тому рятувальники змушеними були її додаткову підвозити.
Приблизно о 23:20 пожежу локалізували, а о 23:29 – ліквідували.
Складність гасіння полягала в тому, що на території не було води / Фото ДСНС
На жаль, внаслідок інциденту 2 людини загинули. Ще одного потерпілого вогнеборці врятували та передали працівникам швидкої.
На місці працювали 6 одиниць техніки та 25 рятувальників. Причину пожежі встановлюють правоохоронці.
Приблизно на 1,5 години рятувальникам пожежу вдалося ліквідувати / Фото ДСНС
Додамо, що адмінбудівля адмністрації Святошинського району Києва розташовується на проспекті Академіка Палладіна, 46/2.
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Де виникла пожежа / Карта
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