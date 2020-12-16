У адміністративній будівлі Святошинського району Києва спалахнула пожежа. Є загиблі та потерпілий. Інцидент трапився ввечері 15 грудня.

Докладніше про пожежу

Вогонь виник приблизно о 22:10 на 2 поверсі окремо розташованої двоповерхової будівлі. Площа пожежі становила 70 квадратних метрів. Про це повідомляє пресцентр ДСНС у Києві.

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Пожежа сталася у двоповерховій будівлі / Фото ДСНС

Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю води на території будівлі, тому рятувальники змушеними були її додаткову підвозити.

Приблизно о 23:20 пожежу локалізували, а о 23:29 – ліквідували.



Складність гасіння полягала в тому, що на території не було води / Фото ДСНС

На жаль, внаслідок інциденту 2 людини загинули. Ще одного потерпілого вогнеборці врятували та передали працівникам швидкої.

На місці працювали 6 одиниць техніки та 25 рятувальників. Причину пожежі встановлюють правоохоронці.



Приблизно на 1,5 години рятувальникам пожежу вдалося ліквідувати / Фото ДСНС ​

Додамо, що адмінбудівля адмністрації Святошинського району Києва розташовується на проспекті Академіка Палладіна, 46/2.

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Де виникла пожежа / Карта