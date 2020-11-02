Окружний адміністративний суд Києва розглянув 20 позовів від кандидата на посаду мера Андрія Пальчевського та його команди. У них просили визнати вибори недійсними. Суд вирішив відмовити політику та його партії в задоволенні позовних вимог.

ОАСК розглянув позови, де заявниками зазначені кандидати у депутати Київської міської ради від партії "Перемога Пальчевського", а також кандидат на посаду мера Андрій Пальчевський. Про це йдеться на сайті Окружного адміністративного суду Києва.

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Та ухвалив відмовити у задоволенні позовних вимог, оскільки не надано жодних доказів, які б свідчили про можливі порушення відповідачами вимог Виборчого кодексу,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, мова йде про акти щодо порушення вимог чинного законодавства.

В окружному суді столиці додали, що отримали 20 виборчих позовів.

Що просили у позовах

визнати протиправними дії Деснянської, Подільської, Печерської Шевченківської, Дніпровської, Голосіївської, Дарницької, Солом’янської, Святошинської, Оболонської районних у місті Києві ТВК.

встановити, що чергові вибори Київського міського голови та депутатів до Київської міської ради 25 жовтня не відбулися.

Зверніть увагу! За кандидатуру Пальчевського на посаду мера Києва проголосували 4,5% виборців. Більше про результати місцевих виборів читайте за посиланням.