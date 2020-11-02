Суд розглянув численні позови Пальчевського про визнання виборів недійсними: яке рішення
Окружний адміністративний суд Києва розглянув 20 позовів від кандидата на посаду мера Андрія Пальчевського та його команди. У них просили визнати вибори недійсними. Суд вирішив відмовити політику та його партії в задоволенні позовних вимог.
ОАСК розглянув позови, де заявниками зазначені кандидати у депутати Київської міської ради від партії "Перемога Пальчевського", а також кандидат на посаду мера Андрій Пальчевський. Про це йдеться на сайті Окружного адміністративного суду Києва.
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Та ухвалив відмовити у задоволенні позовних вимог, оскільки не надано жодних доказів, які б свідчили про можливі порушення відповідачами вимог Виборчого кодексу,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема, мова йде про акти щодо порушення вимог чинного законодавства.
В окружному суді столиці додали, що отримали 20 виборчих позовів.
Що просили у позовах
- визнати протиправними дії Деснянської, Подільської, Печерської Шевченківської, Дніпровської, Голосіївської, Дарницької, Солом’янської, Святошинської, Оболонської районних у місті Києві ТВК.
- встановити, що чергові вибори Київського міського голови та депутатів до Київської міської ради 25 жовтня не відбулися.
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