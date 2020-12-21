Через відсутність маски: працівник "Нової пошти" та охоронець побили клієнта в АТБ – відео
Епічна бійка сталася днями на касі одного з київських супермаркетів. Клієнт АТБ у формі "Нової пошти", а також охоронець супермаркету вчинили розбірки з чоловіком без маски.
Почався конфлікт із того, що молодик без обов'язкових засобів захисту нахабно поводився та відмовлявся вдягати маску, повідомляє 24 канал із посиланням на місцеві спільноти в телеграмі.
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З маскою під носом били чоловіка без маски
Доки охоронець закладу не дійшов до каси, претензії досить агресивному клієнту почав висловлювати працівник "Нової пошти", який також купляв товар у супермаркеті.
Чоловіка у червоній жилетці обурило те, що покупець увійшов до зали без маски, хоча сам він носив маску під носом. Між ними почалася бійка.
Коли ж до клієнтів підійшов охоронець, який також був у масці під носом, він схопив порушника та досить жорстко кинув його на підлогу. Під час падіння молодик врізався головою о стійку для кошиків.
На цьому конфлікт закінчився. Фактично всі його учасники порушували карантин, оскільки носіння маски під носом фактично дорівнює її відсутності.
Крім того, у прийнятому Верховною Радою законі сказано, що засоби захисту мають обов'язково прикривати ніс людини.
Також, згідно з приписами Кабміну, супермаркет мав забезпечити відвідувача маскою, якщо той не мав своєї.
Дивіться відео бійки між охоронцем АТБ, працівником "Нової пошти" та клієнтом супермаркету:
Згодом у "Новій пошті" відреагували на інцидент за участю свого співробітника.
Ситуація, яка відбулася, є категорично неприйнятною для Нової пошти і не відповідає цінностям компанії. Ми засуджуємо фізичне насильство у будь-яких його проявах і вважаємо таку поведінку нашого співробітника недопустимою. Ситуація наразі знаходиться на контролі в нашого комплаєнс-офіцера, зі співробітником буде проведено роз’яснювальну роботу і вжито відповідних заходів,
– повідомили у компанії.
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