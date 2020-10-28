Працівники одного з оборонних підприємств зуміли незаконно привезти до України 3 ЗРК С-125. Комплекси радянського виробництва зберігали під Києвом, на території логістичної компанії .

Про масштабну оборудку зі зброєю повідомили у СБУ. За даними слідства, зловмисники імпортували зенітно-ракетні комплекси під виглядом продукції для ЗСУ.

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Для цього у митну декларацію під час оформлення озброєння внесли заздалегідь неправдиву інформацію.

Що відомо про незаконний ввіз ЗРК до України

Щоб отримати зенітні комплекси на території держави, як стверджують слідчі, фігуранти справи вказали реквізити фіктивної компанії з Європи. Її вони нібито самі ж і створили. Частину озброєння підозрювані встигли продати за кордон.



ЗРК зберігалися просто неба на території логістичного підприємства / Фото пресслужби СБУ

Під час ввезення ЗРК організатори оборудки зуміли ухилитись від оплати митних зборів, завдавши державі збитків у 20 мільйонів гривень.

Співробітники спецслужби вилучили з офісів, домівок та складських приміщень фігурантів провадження документи та комп'ютери з доказами причетності їх до злочину.

Зенітно-ракетні комплекси заарештували.



ЗРК С-125 зловмисники хотіли продати за кордон / Фото пресслужби СБУ

Контрабанда з ухиленням від зборів

Підозрюваним інкримінують порушення двох статей Кримінального кодексу. Якщо їх визнають винними, зловмисникам загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Крім того, наразі слідчі з'ясовують, хто ще був причетний до оборудки.



ЗРК ввозилися до України нібито для потреб ЗСУ / Фото пресслужби СБУ