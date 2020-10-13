У центрі Борисполя елітний Mercedes-Benz GLS буквально зніс дівчину, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Постраждала отримала травми. Її госпіталізували з місця події медики "швидкої".

Відеозапис ДТП, в якому постраждала школярка, опублікували у фейсбуці поліції Київської області. За даними копів, за кермом позашляховика перебувала 41-річна власниця, яка не зупинилася на пішохідному переході.

Дивіться також Кілометровий затор із трамваїв: масштабна ДТП паралізувала транспорт на Подолі: відео

За даними ТСН , водійкою виявилася співробітниця прокуратури Києва. Її правоохоронці навіть не затримували.

Постраждала у реанімації

Дівчинку, яка після удару величезного авто відлетіла ледве не на 10 метрів від нього, медики відправили до реанімації. Вона зазнала травми голови та перелому ключиці. Наразі загрози життю дитини лікарі не бачать.

Небезпечний перехід

Місце, де сталася жахлива аварія, мешканці Борисполя називають дуже небезпечним. Ледве не кожного дня водії пролітають повз цей перехід, не бачачи пішоходів. Встановити світлофори тут мали ще влітку. Принаймні 23 червня на засіданні виконкому було вирішено це зробити, але ніяких регулювальних пристроїв на небезпечній ділянці так і не з'явилося.

Дивіться відео збиття дитини за участю співробітниці прокуратури Києва: