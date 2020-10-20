Співробітницю міського районного суду Білої Церкви підозрюють у зберіганні та збуті наркотичних речовин обвинуваченим, яких утримували під вартою. Тепер на місці клієнтів може опинитися вже вона.

Про те, що жінка офіційно набула статусу підозрюваної у скоєнні злочину, заявили у регіональній прокуратурі. Незабаром їй обиратимуть запобіжний захід.

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За даними слідчих, працівниця суду хотіла заробити грошей, оскільки люди із залежністю не могли придбати наркотики, перебуваючи в ізоляторі. То ж, як стверджують правоохоронці, вона організувала бізнес.

Що відомо про діяльність затриманої

Як задокументували поліцейські, у серпні 2020 року жінка придбала 13 грамів канабісу. Потім, користуючись власним доступом до місця тримання ув'язнених, вона нібито особисто передала пакет із забороненими речовинами одному з них. Саме під час цього жінку й затримали правоохоронці.

До 10 років тюрми

Зберігання понад 5 грамів канабісу в Україні вже є криміналом. Але оскільки спроба пронести та продати наркотики до місця позбавлення волі підпадають під більш сувору частину статті про розповсюдження заборонених речовин, жінці "світить" чималий термін.

Якщо судді визнають підозрювану винною, її можуть засудити до 10 років перебування за ґратами.

Найменший термін ув'язнення за цією статтею кримінального кодексу – 6 років.