У Борисполі під Києвом вибухнув припаркований автомобіль. Інцидент трапився у ніч про 6 грудня.

Що відомо про вибух авто у Борисполі

Автомобіль вибухнув на вулиці Броварській. Відомо, що він був марки Renault. Про це повідомив ресурс dtp.kiev.ua у телеграмі.

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За словами рятувальників, які прибули на місце, може мовитися про підрив. Оскільки вибух був дуже сильним. А газ чи інше пальне до таких наслідків не призводять. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наразі офіційних коментарів ані від поліції, ані від ДСНС немає. Журналісти 24 каналу намагаються зв’язатися з їхніми пресслужбами задля коментаря.



Наслідки вибуху авто в Боисполі / Колаж dtp.kiev.ua