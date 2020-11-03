У Києві з 3 до 8 листопада пройдуть продуктові ярмарки. В КМДА опублікували адреси.

Придбати сезонні овочі та фрукти на ярмарку можна буде в усіх районах столиці України. Коли й де можна це зробити, повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

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3 листопада (вівторок):

Дніпровський район – вулиця Івана Микитенка, 21 – 27;

Подільський район – вулиця Юрківська, 25;

Святошинський район – вулиця Гната Юри, 5, на перетині проспекту Перемоги, 73/1 та вулиця Кулібіна;

Шевченківський район – вулиця Багговутівська, 1.

4 листопада (середа):

Дніпровський район – проспект Соборності, 2 – 20;

Печерський район – вулиця Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільський район – проспект Правди, 5 – 11;

Святошинський район – вулиця Підлісна, 8.

5 листопада (четвер):

Голосіївський район – вулиця Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

Дніпровський район – бульвар Перова, 8 – 10, проспект Романа Шухевича, 12-А;

Печерський район – вулиця Генерала Алмазова, 6;

Подільський район – вулиця Юрківська, 25;

Святошинський район – вулиця Гната Юри, 5, на перетині проспекту Перемоги, 73/1 та вулиці Кулібіна;

Шевченківський район – вулиця Багговутівська, 1.

6 листопада (п’ятниця):

Голосіївський район – проспект Голосіївський, 116, проспект Академіка Глушкова, 25 – 53;

Деснянський район – вулиця Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

Дніпровський район – вулиця Гродненська, 1/35-17-А, вулиця Алматинська, 64 – 74;

Печерський район – провулок Виноградний, 4 – 6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

Святошинський район – вулиця Підлісна, 8;

Солом’янський район – вулиця Освіти (у межах вул. Вузівської та Максима Кривоноса), провулок Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);

Шевченківський район – вулиця Ризька, 1, вулиця Ружинська, 16 – 18 (біля скверу), вулиця Деревлянська, 16-20, вулиця Бульварно-Кудрявська, 2-4 та вулиця Богдана Хмельницького, 94.

7 листопада (субота):

Дарницький район – вулиця Ревуцького;

Голосіївський район – вулиця Паньківська, вулиця Голосіївська, 4 – 10;

Деснянському районі – вулиця Сержа Лифаря (у межах проспекту Володимира Маяковського та вулиці Миколи Закревського);

Дніпровський район – бульвар Праці, 1-9;

Оболонський район – вулиця Петра Калнишевського, 1–5, вул. Йорданська, 1–9;

Печерський район – вул. Катерини Білокур;

Подільський район – проспект Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинський район – вулиця Григоровича-Барського, 7;

Солом’янський район – вулиця Героїв Севастополя (у межах проспекту Любомира Гузара, 28 та вулиці Чумака);

Шевченківський район – вулиця Подвойського, 2 – 12.

8 листопада (неділя):

Голосіївський район – вулиця Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);

Дніпровський район – вулиця Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерський район – вулиця Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);

Святошинський район – вулиця Семашка, 10;

Шевченківський район – вулиця Татарська, 32 – 38.

Важливо! У Києві спостерігається не проста ситуація з епідемією коронавірусу. МОЗ закликає киян утримуватись від перебування в місцях, де збирається багато людей. А для тих, хто все-таки збирається відвідати ярмарки – не забувайте про маски, дистанцію та інші заходи безпеки.