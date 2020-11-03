Де у Києві у листопаді будуть ярмарки: адреси
-
У Києві з 3 до 8 листопада пройдуть продуктові ярмарки. В КМДА опублікували адреси.
Придбати сезонні овочі та фрукти на ярмарку можна буде в усіх районах столиці України. Коли й де можна це зробити, повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
Читайте також Найкращі місця для прогулянки у Києві: що можна подивитись восени
3 листопада (вівторок):
- Дніпровський район – вулиця Івана Микитенка, 21 – 27;
- Подільський район – вулиця Юрківська, 25;
- Святошинський район – вулиця Гната Юри, 5, на перетині проспекту Перемоги, 73/1 та вулиця Кулібіна;
- Шевченківський район – вулиця Багговутівська, 1.
4 листопада (середа):
- Дніпровський район – проспект Соборності, 2 – 20;
- Печерський район – вулиця Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- Подільський район – проспект Правди, 5 – 11;
- Святошинський район – вулиця Підлісна, 8.
5 листопада (четвер):
- Голосіївський район – вулиця Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- Дніпровський район – бульвар Перова, 8 – 10, проспект Романа Шухевича, 12-А;
- Печерський район – вулиця Генерала Алмазова, 6;
- Подільський район – вулиця Юрківська, 25;
- Святошинський район – вулиця Гната Юри, 5, на перетині проспекту Перемоги, 73/1 та вулиці Кулібіна;
- Шевченківський район – вулиця Багговутівська, 1.
6 листопада (п’ятниця):
- Голосіївський район – проспект Голосіївський, 116, проспект Академіка Глушкова, 25 – 53;
- Деснянський район – вулиця Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
- Дніпровський район – вулиця Гродненська, 1/35-17-А, вулиця Алматинська, 64 – 74;
- Печерський район – провулок Виноградний, 4 – 6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- Святошинський район – вулиця Підлісна, 8;
- Солом’янський район – вулиця Освіти (у межах вул. Вузівської та Максима Кривоноса), провулок Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
- Шевченківський район – вулиця Ризька, 1, вулиця Ружинська, 16 – 18 (біля скверу), вулиця Деревлянська, 16-20, вулиця Бульварно-Кудрявська, 2-4 та вулиця Богдана Хмельницького, 94.
7 листопада (субота):
- Дарницький район – вулиця Ревуцького;
- Голосіївський район – вулиця Паньківська, вулиця Голосіївська, 4 – 10;
- Деснянському районі – вулиця Сержа Лифаря (у межах проспекту Володимира Маяковського та вулиці Миколи Закревського);
- Дніпровський район – бульвар Праці, 1-9;
- Оболонський район – вулиця Петра Калнишевського, 1–5, вул. Йорданська, 1–9;
- Печерський район – вул. Катерини Білокур;
- Подільський район – проспект Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинський район – вулиця Григоровича-Барського, 7;
- Солом’янський район – вулиця Героїв Севастополя (у межах проспекту Любомира Гузара, 28 та вулиці Чумака);
- Шевченківський район – вулиця Подвойського, 2 – 12.
8 листопада (неділя):
- Голосіївський район – вулиця Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
- Дніпровський район – вулиця Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Печерський район – вулиця Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);
- Святошинський район – вулиця Семашка, 10;
- Шевченківський район – вулиця Татарська, 32 – 38.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter