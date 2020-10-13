Громадяни Грузії спеціалізувалися на пограбуваннях людей, які здійснювали операції із купівлі великих сум доларів та євро. Хто саме наводив зловмисників на "клієнтів", невідомо.

Затримані сьогодні на Хрещатику вчинили розбійний напад на чоловіка, який купляв валюту у пункті обміну на проспекті Лесі Українки, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора. Чоловікові погрожували гранатою.

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Злочин стався близько 18:30, а затримали підозрюваних десь за пів години потому. Попри намагання затримати злочинців, вони успішно втекли з місця події після того, як постраждалий віддав їм сумки із грошима. Більше того, ані постріли по автівці, ані спроби спецпризначенців в інший спосіб зупинити їх машину, були марними.

Зупинили затори

На записах з камер спостереження чітко зафіксовано, що зупинилися підозрювані фактично лише через неможливість проїхати крізь затор. Водій КОРДу лише не дав їм розгорнутися та продовжити втечу, а бійці загону спецпризначення бігли за машиною зловмисників пішки.



Затриманих можуть відправити до СІЗО, якщо не відпустять / фото пресслужба Офісу генерального прокурора

Що чекає на затриманих

За фактом розбійного нападу відкрито кримінальне провадження. Санкція статті, яку інкримінують іноземцям, передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 15 років. Втім, затриманих сьогодні громадян Грузії, як стверджують ЗМІ, вже неодноразово намагалися притягнути до відповідальності за злочини. Кожного разу судді відпускали їх з-під варти ще на етапі обрання запобіжного заходу. Зловмисники постійно втікали та продовжували займатися своєю діяльністю.

За вчинення розбою на Лесі Українки їм невдовзі повідомлять про підозру.