Правоохоронці швидко підготували текст підозри та оголосили її затриманому водію Uber 13 листопада. Незабаром йому обиратимуть запобіжний захід.

Водія машини, яка збила 4 осіб на зупинці громадського транспорту на Великій кільцевій дорозі в Києві, підозрюють у порушення правил дорожнього руху, повідомили у прокуратурі Києва.

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Клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу вже направили до Шевченківського районного суду.

Не впорався з керуванням

Згідно з офіційною заявою водій вилетів за межі дороги через те, що "не впорався з керуванням". Сам підозрюваний пояснював патрульним, що заснув за кермом.

Коли судді розглядатимуть клопотання прокурорів про арешт затриманого, невідомо.

Якщо провину водія визнають в суді, йому загрожує від 5 до 10 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки після звільнення.

Головне про збиття людей на зупинці на Окружній дорозі Києва: