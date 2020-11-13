Наїзд на зупинку на Окружній: прокурори повідомили про підозру київському таксисту
Правоохоронці швидко підготували текст підозри та оголосили її затриманому водію Uber 13 листопада. Незабаром йому обиратимуть запобіжний захід.
Водія машини, яка збила 4 осіб на зупинці громадського транспорту на Великій кільцевій дорозі в Києві, підозрюють у порушення правил дорожнього руху, повідомили у прокуратурі Києва.
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Не впорався з керуванням
Згідно з офіційною заявою водій вилетів за межі дороги через те, що "не впорався з керуванням". Сам підозрюваний пояснював патрульним, що заснув за кермом.
Коли судді розглядатимуть клопотання прокурорів про арешт затриманого, невідомо.
Якщо провину водія визнають в суді, йому загрожує від 5 до 10 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки після звільнення.
Головне про збиття людей на зупинці на Окружній дорозі Києва:
- Жахлива аварія сталася вранці 13 листопада;
- таксист Uber Huyndai Sonata з крайньої лівої на великій швидкості вилетів з дороги через 5 смуг;
- врізавшись у Huyndai Elantra, авто служби таксі знесло 4 людей та врізалося у кіоск на зупинці громадського транспорту;
- двоє пішоходів загинули на місці події, ще двох госпіталізували із численними травмами;
- до цього ДТП водій у соцмережах хизувався порушеннями правил дорожнього руху.
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