Прощання з воїном Миколою Микитенком в Києві: він підпалив себе через незгоду з владою – відео
У Києві на Майдані Незалежності вранці 17 жовтня відбулася церемонія прощання з учасником війни на Донбасі Миколою Микитенком. Воїн підпалив себе у ніч проти 11 жовтня та за кілька днів помер у лікарні.
Докладніше про прощання з Миколою Микитенком
Захід під дощ і сильний вітер стартував о 9:00 на Майдані. Окрім друзів і знайомих Миколи Микитенка, попрощатися з ним прийшли військові та небайдужі кияни. Багато хто приніс живі квіти. До слова, донька загиблого також є військовослужбовцем.
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Юлія попросила прийти усіх у масках і дотримуватися соціальної дистанції. Також під час прощання не лунали жодні політичні гасла та не було ніяких прапорів, окрім державного та червоно-чорного. Крім того, за можливістю слід було одягти вишиванки та не бути в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Водночас під час прощання лунав український гімн.
Без громадських заворушень. Це прощання, відання шани полеглому за Україну воїну,
– наголосила Юлія.
Приблизно за годину через негоду прощання завершилося. Поховати Миколу Микитенка мають на його рідній Житомирщині.
Дивіться відео прощання з Миколою Микитенком
Що відомо про Миколу Микитенка та його самоспалення
- Йому було 49 років. Микола Микитенко був активним учасником Самооборони Майдану, а в березні 2014 записався до Нацгвардії.
- У складі добровольчого батальйону імені Сергія Кульчицького у 2014 році брав участь у боях під Слов‘янськом. Але під час евакуації збитого вертольота на Карачуні отримав поранення, має групу інвалідності.
- Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.
- Підпалив він себе на Майдані в Києві о 3 ночі 11 жовтня. Випадкові перехожі намагалися загасити полум’я, але, на жаль, у результаті воїн отримав 90% опіків (спершу повідомляли про 100%).
- Після кількох днів у комі 14 жовтня Микола Микитенко помер у лікарні.
- Активісти кажуть, що він вчинив самоспалення на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського. Про причини свого вчинку він раніше писав раніше у дописах у мережі. Зокрема, закликав усіх виходити на протест за Україну, як це зробила громадськість 24 серпня на День Незалежності.
- По політичні мотиви свого батька каже і Юлія Микитенко. За її словами, той не погоджувався з діями чинної влади, а саме щодо розведення військ на лінії розмежування та повзучої окупація Росії.