У Києві на Майдані Незалежності вранці 17 жовтня відбулася церемонія прощання з учасником війни на Донбасі Миколою Микитенком. Воїн підпалив себе у ніч проти 11 жовтня та за кілька днів помер у лікарні.

Докладніше про прощання з Миколою Микитенком

Захід під дощ і сильний вітер стартував о 9:00 на Майдані. Окрім друзів і знайомих Миколи Микитенка, попрощатися з ним прийшли військові та небайдужі кияни. Багато хто приніс живі квіти. До слова, донька загиблого також є військовослужбовцем.

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На Майдані прощаються з ветераном Миколою Микитенком, який на цьому місці вчинив самоспалення у ніч на 11 жовтня

Фото: Мар'яна Чорнієвич/Громадське радіо pic.twitter.com/KI72VnAIcW — Громадське радіо (@HromadskeRadio) October 17, 2020

Юлія попросила прийти усіх у масках і дотримуватися соціальної дистанції. Також під час прощання не лунали жодні політичні гасла та не було ніяких прапорів, окрім державного та червоно-чорного. Крім того, за можливістю слід було одягти вишиванки та не бути в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Водночас під час прощання лунав український гімн.

Без громадських заворушень. Це прощання, відання шани полеглому за Україну воїну,

– наголосила Юлія.

Приблизно за годину через негоду прощання завершилося. Поховати Миколу Микитенка мають на його рідній Житомирщині.

Дивіться відео прощання з Миколою Микитенком

Що відомо про Миколу Микитенка та його самоспалення