У Києві 15 грудня продовжуються акції протестів підприємців. Поліція та Нацгвардія перейшли до посиленого режиму охорони порядку. Що вимагають підприємці – читайте про це у статті.

Мета правоохоронців – забезпечити мирний протест та не допустити порушень закону, про це повідомляє пресслужба київської поліції. У ФОПів – свої традиційні вимоги, а також деякі нововведення.

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Водночас повідомляється, що рух транспорту в Урядовому кварталі буде обмережений через протести – ФОПи мітингують як біля Верховної Ради, так й біля Кабінету міністрів.

Протести ФОПів: що відомо

Наразі підприємці мають як нові, так і старі вимоги. Їх головний лозунг – "Бізнес має працювати! Локдаун – зло!"

Зокрема мітингувальники вимагають наступне:

Ухвалити законопроєкти, які скасовують введення касових апаратів.

Рада вже ухвалила інший документ, який відтерміновує введення апаратів до 1 січня 2022 року , але мітингувальників це не влаштовує.

, але мітингувальників це не влаштовує. Також ФОПи просять утворити при президентові України, постійний орган, що буде опікуватися розвитком мікропідприємництва в Україні.

Провести реформи Державної податкової та Державної митної служб України відповідно до стандартів ЄС.

Запровадити мораторій на перевірки мікробізнесу до завершення реформи.

Запровадити мораторій на перевірку мікробізнесу до моменту зняття обмежень введених через пандемію.

В Урядовому кварталі мітингують ФОПи: дивіться відео

Відео користувача фейсбуку Олександра Могільнікова

Мітингувальники вирішили навідатись й до Офісу президента – там запалили жовто-блакитні шашки. Далі активісти прямують вниз на Хрещатик до Бессарабського ринку.