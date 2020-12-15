У Києві продовжують протестувати ФОПи: правоохоронці перейшли у посилений режим
У Києві 15 грудня продовжуються акції протестів підприємців. Поліція та Нацгвардія перейшли до посиленого режиму охорони порядку. Що вимагають підприємці – читайте про це у статті.
Мета правоохоронців – забезпечити мирний протест та не допустити порушень закону, про це повідомляє пресслужба київської поліції. У ФОПів – свої традиційні вимоги, а також деякі нововведення.
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Водночас повідомляється, що рух транспорту в Урядовому кварталі буде обмережений через протести – ФОПи мітингують як біля Верховної Ради, так й біля Кабінету міністрів.
Протести ФОПів: що відомо
Наразі підприємці мають як нові, так і старі вимоги. Їх головний лозунг – "Бізнес має працювати! Локдаун – зло!"
Зокрема мітингувальники вимагають наступне:
- Ухвалити законопроєкти, які скасовують введення касових апаратів.
- Рада вже ухвалила інший документ, який відтерміновує введення апаратів до 1 січня 2022 року, але мітингувальників це не влаштовує.
- Також ФОПи просять утворити при президентові України, постійний орган, що буде опікуватися розвитком мікропідприємництва в Україні.
- Провести реформи Державної податкової та Державної митної служб України відповідно до стандартів ЄС.
- Запровадити мораторій на перевірки мікробізнесу до завершення реформи.
- Запровадити мораторій на перевірку мікробізнесу до моменту зняття обмежень введених через пандемію.
В Урядовому кварталі мітингують ФОПи: дивіться відео
Відео користувача фейсбуку Олександра Могільнікова
Мітингувальники вирішили навідатись й до Офісу президента – там запалили жовто-блакитні шашки. Далі активісти прямують вниз на Хрещатик до Бессарабського ринку.
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