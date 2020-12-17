У Києві тривають протести ФОПів. Активісти лишаються на Майдані навіть вночі й не збираються розходитись.

Лідер руху SaveФОП Сергій Доротич розповів, що на нічну вахту лишається по 100 протестувальників. Про це повідомляє телеграм-канал "Сегодня".

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З його слів, на протести приїжджають з усіх регіонів України – люди проводять "ротацію" на Майдані.

У Києві активісти не збираються йти з Майдану: дивіться відео

Протести ФОПів: передісторія