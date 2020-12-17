Протести ФОПів: у Києві активісти не збираються йти з Майдану
У Києві тривають протести ФОПів. Активісти лишаються на Майдані навіть вночі й не збираються розходитись.
Лідер руху SaveФОП Сергій Доротич розповів, що на нічну вахту лишається по 100 протестувальників. Про це повідомляє телеграм-канал "Сегодня".
Читайте також У Києві лікар вимагав 2300 доларів від ветерана війни за довідку про інвалідність
З його слів, на протести приїжджають з усіх регіонів України – люди проводять "ротацію" на Майдані.
У Києві активісти не збираються йти з Майдану: дивіться відео
Протести ФОПів: передісторія
- 15 грудня в центрі Києва на Майдані Незалежності почалася акція протесту представників руху SaveФОП, які вимагали скасувати карантин для малого та мікробізнесу та ухвалити законопроєкти спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Підприємці виступають проти введення касових апаратів для мікробізнесу.
- Після сутичок правоохоронці знесли намети на Майдані. За даними пресслужби поліції Києва, під час акції в центрі столиці постраждали близько 40 правоохоронців. Зі сторони мітингувальників також були побиті люди, яких відвезли у лікарню.
- 16 грудня акція підприємців на Майдані продовжилася. Вони заявили про намір проводити її мирним шляхом.
- Скандальний і багато разів викритий на корупційних схемах народний депутат Антон Яценко може фінансувати та підтримувати акції підприємців SaveФОП. Про це свідчать реєстраційні документи на логотипи громадських організацій, які беруть участь в протестах.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter