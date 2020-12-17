Перевізники планують зростання тарифів на проїзд маршрутними таксі. Підвищення настане одразу після завершення посиленого карантину, запланованого з 8 до 24 січня 2021.

Нові прогнози щодо підвищення цін на проїзд озвучив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко в ефірі "Громадського радіо".

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За його словами, підвищення залежатиме від складності маршруту.

Від 10 до 15 гривень

Ціни на користування маршрутники таксі можуть піднятися як тільки скінчиться карантин. На коротких маршрутах вартість проїзду може стати 10 гривень, на середніх – 12, а на довгих та складних – 15.

Планували підвищення ще влітку

Як стверджує Мойсеєнко, перевізники хотіли збільшувати тарифи ще кілька місяців тому. Оскільки перший локдаун "боляче вдарив по всім перевізникам".

Багато перевізників, які тоді брали кредити, зараз ледь виживають. Через постійне зменшення пасажиропотоку багато київських маршрутів зараз працюють на межі збитковості. Якщо знову будуть посилювати обмежувальні заходи, багато перевізників залишаться банкрутами,

– пояснив голова Асоціації перевізників Києва та області.