Перевізники можуть вимушено підвищувати вартість проїзду на Київщині щонайменше до 12 гривень у першому кварталі 2021 року. Остаточно із сумами підвищення визначаться після жорсткого карантину.

Про це розповів директор компанії "Трансгруп" Володимир Назаренко, передають "Українські новини". За його словами, до 8 січня наступного року вартість проїзду залишиться без змін.

Дивіться також В Україні зросли ціни на пальне за вихідні: яка його вартість на АЗС

Підвищення стосуватимуться як столиці, так і області.

Чому можуть підвищити вартість проїзду в Києві

Як стверджує підприємець, у січні – жовтні 2020 року пасажирообіг впав до 46,4% від показників за січень – жовтий минулого року. Через це прибутки перевізників суттєво зменшилися. Удару по них завдасть і посилення карантину, яке у Кабміні запланували на 8 січня 2021.

До локдауну ніхто ніяких цін підіймати не буде. Перевізники розуміють, що у людей зараз грошей немає. Якщо зараз підняти ціни, то всі скажуть, що це не перевізники, а якісь шкуродери. А хто вийде і виживе після локдауна, це вже будемо бачити, хто зможе виїхати, хто не зможе, і далі буде вирішуватися, яка буде ціна. Вартість може вирости до мінімум 12 гривень,

– підкреслив Назаренко.

Також перевізник поскаржився на введення в дію електронного квитка, оскільки витрати на валідатори та інші гаджети лягають на приватні компанії.