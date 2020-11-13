У суботу та неділю у храмі Софії Київської богослужіння не проводитимуть. Впровадження нових карантинних обмежень торкнулося й релігійних закладів.

У Православній церкві України порушувати карантинні норми не збираються, повідомили у пресслужбі ПЦУ. Тому двері Національного заповідника "Софія Київська" будуть зачинені.

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Разом із ними не відкриється й центральний храм канонічної церкви.

За словами прессекретаря ПЦУ Івана Сидора, з понеділка по п'ятницю богослужіння проводитимуться за звичним режимом – о 8:00 та о 17:00.

Чи закриватимуться у Києві на вихідні інші церкви, невідомо.

Нагадаємо, згідно з рішенням Кабміну, з 00:00 суботи до 00:00 понеділка впродовж щонайменше трьох тижнів у всіх містах країни мають працювати лише аптеки, АЗС та магазини, ветеринарні клініки та СТО.



Якими будуть обмеження карантину вихідного дня / Інфографіка 24 каналу