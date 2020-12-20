У Києві п'яний співробітник поліції на автомобілі Toyota протаранив припаркований Mercedes, а опісля ще й врізався в огорожу. У момент ДТП дорога була пустою. У мережі пишуть, що мовиться про аварію за участю капітана Дениса Карасьова. Інцидент трапився ввечері 20 грудня на вулиці Косенка, 45.

Не лише гучна ДТП, а ще й резонансна поведінка водія Toyota

Коли ж до зловмисника підійшли патрульні, він почав до них чіплятися та доводити свою правоту. Більше того, від проходження тесту на стан сп'яніння відмовився, погрожуючи водночас свідкам. Також заявляв, що не був за кермом. Про це повідомляє ресурс "Київ оперативний".

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Що відомо про зловмисника

За даними ресурсу, ДТП скоїв капітан поліції Денис Карасьов. У правоохоронних органах він працює з 2015 року. Проте вже в 2017-му потрапив у подібну аварію – п'янущим влетів у пластикову загорожу та втік з місця аварії.

Цікаво, що в 2017 році він перебував на посаді слідчого у Святошинському управлінні. Їздив на позашляховику Mitsubishi Pajero. Після цього випадку його звільнили. Але чоловік подав апеляцію, і суд вирішив, що керівництво діяло некоректно.

Опісля за рік він став дільничним офіцером поліції. І потім знову через рік отримав посад слідчого, тільки вже у Солом‘янському управлінні.

"Злі язики" кажуть, що пан Карасьов дуже любить розслідувати діяльність різних конвертаційних центрів. Це й пояснює наявність у нього немалих, як для слідчого, грошей. До речі, Toyota, на якій скоїв нещодавню ДТП, також є зареєстрованою на юридичну особу,

– підсумовують журналісти.

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Дивіться відео з місця ДТП на Косенка в Києві, яку скоїв п'яний капітан поліції Денис Карасьов