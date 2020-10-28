Керівника одного з приватних вищих навчальних закладів затримали 27 жовтня під час отримання від іноземців 3 тисяч доларів. Всі, хто сплачував ректору гроші, хотіли отримати фейкові запрошення на навчання в Україні та потрапити до країн Європи.

Про затримання зловмисника, який організував транзитний трафік переправлення іноземців до країн ЄС, повідомили у СБУ. Клієнтами затриманого були переважно мешканці Північної Африки, а також Центральної та Південної Азії.

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За даними слідства, ректор підробляв документи про навчання "абітурієнтів" у закладах середньої освіти у їхніх рідних країнах. Після отримання запрошення вони могли легалізуватися в Україні.

Невеликі гроші за злочин

Підробку документів ректор оцінював у досить скромні гроші. Спочатку він взяв аванс, суму якого у СБУ не повідомили. 27 жовтня ректора затримали із 3 тисячами доларів, що призначалися за 12 запрошень для іноземців.



Ректора взяли "на гарячому" / Фото пресслужби СБУ

Після прибуття в Україну нелегали планували потрапити до країн Євросоюзу поза пунктами пропуску.

У чому підозрюють ректора

Затриманому керівнику вишу готовлять підозру за вчинення незаконного переправлення осіб через кордон. Якщо провину ректора доведуть у суді, його очікує позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Наразі правоохоронці шукають інших причетних до цього злочину. Слідство триває.