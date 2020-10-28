Ректора київського вишу пов'язали за переправлення нелегалів: фото
Керівника одного з приватних вищих навчальних закладів затримали 27 жовтня під час отримання від іноземців 3 тисяч доларів. Всі, хто сплачував ректору гроші, хотіли отримати фейкові запрошення на навчання в Україні та потрапити до країн Європи.
Про затримання зловмисника, який організував транзитний трафік переправлення іноземців до країн ЄС, повідомили у СБУ. Клієнтами затриманого були переважно мешканці Північної Африки, а також Центральної та Південної Азії.
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Невеликі гроші за злочин
Підробку документів ректор оцінював у досить скромні гроші. Спочатку він взяв аванс, суму якого у СБУ не повідомили. 27 жовтня ректора затримали із 3 тисячами доларів, що призначалися за 12 запрошень для іноземців.
Ректора взяли "на гарячому" / Фото пресслужби СБУ
Після прибуття в Україну нелегали планували потрапити до країн Євросоюзу поза пунктами пропуску.
У чому підозрюють ректора
Затриманому керівнику вишу готовлять підозру за вчинення незаконного переправлення осіб через кордон. Якщо провину ректора доведуть у суді, його очікує позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.
Наразі правоохоронці шукають інших причетних до цього злочину. Слідство триває.