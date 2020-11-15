У Києві поліція була змушена брати штурмом ресторан "Гавана". Заклад працював, порушуючи карантин вихідного дня. Крім того, співробітники ресторану спровокували скандал з побиттям правозахисника.

"Гавана" працювала відкрито, навіть надаючи відвідувачам можливість бронювати столики через інтернет. Про це у фейсбуці повідомив журналіст Роман Бочкала.

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Карантин вихідного дня не для всіх. Респектабельний ресторан "Гавана" на березі Дніпра вирішив, що може працювати. Це легко видавали палаючі вогні і запарковані авто,

– написав журналіст.

За словами Бочкали, активісти "Стоп корупції" викликали поліцію. Однак патрульних в ресторан не пустили. Тоді правоохоронці викликали підмогу для штурму.

Ситуацію ускладнило ще й те, що правозахисника, який викликав поліцію, співробітники "Гавани" вдарили в обличчя.

У результаті поліцейські таки припинили роботу ресторану, а всіх порушників – затримали.

Ресторан "Гавана" у Києві проігнорував карантин: Фото з фейсбуку Романа Бочкали

Затримання порушників: дивіться відео