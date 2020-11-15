Ресторан "Гавана" у Києві проігнорував карантин: поліція взяла заклад штурмом – фото, відео
У Києві поліція була змушена брати штурмом ресторан "Гавана". Заклад працював, порушуючи карантин вихідного дня. Крім того, співробітники ресторану спровокували скандал з побиттям правозахисника.
"Гавана" працювала відкрито, навіть надаючи відвідувачам можливість бронювати столики через інтернет. Про це у фейсбуці повідомив журналіст Роман Бочкала.
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Карантин вихідного дня не для всіх. Респектабельний ресторан "Гавана" на березі Дніпра вирішив, що може працювати. Це легко видавали палаючі вогні і запарковані авто,
– написав журналіст.
За словами Бочкали, активісти "Стоп корупції" викликали поліцію. Однак патрульних в ресторан не пустили. Тоді правоохоронці викликали підмогу для штурму.
Ситуацію ускладнило ще й те, що правозахисника, який викликав поліцію, співробітники "Гавани" вдарили в обличчя.
У результаті поліцейські таки припинили роботу ресторану, а всіх порушників – затримали.
Ресторан "Гавана" у Києві проігнорував карантин: Фото з фейсбуку Романа Бочкали
Затримання порушників: дивіться відео
Карантин вихідного дня: основне
- З 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня. Відповідно до нього, з півночі суботи та до півночі понеділка працюють лише заклади гострої необхідності: аптеки, продуктові магазини, АЗС.
- Натомість заборонена діяльність закладів харчування, торговельних центрів, культурних закладів, спортзалів та фітнес-центрів, закладів розміщення, зокрема й готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).
- Протягом першого дня нових обмежень по всій Україні зафіксували багато порушень карантину. Більше про це читайте тут.
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