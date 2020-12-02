Результатів нема ніяких, – Держспоживслужба Києва про карантин вихідного дня
З епідеміологічної точки зору карантин вихідного дня не дав ніяких результатів. У Держспоживслужбі Києва зазначили, що подібні обмеження ефективні, якщо динаміка захворюваності на COVID-19 не надто велика.
Карантин вихідного дня був недоцільний та неефективний
Карантин вихідного дня доцільний, як один з методів зменшення соціальної активності. Проте, незважаючи на це, темпи поширення коронавірусу, як в столиці, так і по всій Україні, залишились стрімкими. Про це повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в коментарі РБК-Україна.
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Сьогодні він не показав свою ефективність і доцільність при даних умовах. Результатів по карантинним заходам – немає ніяких. З епідеміологічної точки зору. Можливо, якісь інші,
– наголосив Рубан.
У МОЗ вирішили не продовжувати карантин вихідного дня
Зазначимо, що раніше у МОЗ підтвердили, що продовжувати тривалість карантину вихідного дня не планують. Наразі у відомстві оцінюватимуть його ефективність. В уряді роздумують над введенням локдану. Проте поки що точна дата та перелік обмежень невідомі.
Яка ситуацію з коронавірусом в Києві?Станом на 2 грудня в Києві недугу діагностували у 74 тисячі 12 осіб, 1 339 випадків – летальні. Лише за останню добу COVID-19 виявили у 1735 людей у столиці.
Загалом в Україні зафіксували понад 758 тисяч випадків коронавірусу, від хвороби померли 12 717 осіб. Одужали більше ніж 369 тисяч. За останню добу коронавірус виявили у 13 141 людини.
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