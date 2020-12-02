З епідеміологічної точки зору карантин вихідного дня не дав ніяких результатів. У Держспоживслужбі Києва зазначили, що подібні обмеження ефективні, якщо динаміка захворюваності на COVID-19 не надто велика.

Карантин вихідного дня був недоцільний та неефективний

Карантин вихідного дня доцільний, як один з методів зменшення соціальної активності. Проте, незважаючи на це, темпи поширення коронавірусу, як в столиці, так і по всій Україні, залишились стрімкими. Про це повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в коментарі РБК-Україна.

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Сьогодні він не показав свою ефективність і доцільність при даних умовах. Результатів по карантинним заходам – немає ніяких. З епідеміологічної точки зору. Можливо, якісь інші,

– наголосив Рубан.

У МОЗ вирішили не продовжувати карантин вихідного дня

Зазначимо, що раніше у МОЗ підтвердили, що продовжувати тривалість карантину вихідного дня не планують. Наразі у відомстві оцінюватимуть його ефективність. В уряді роздумують над введенням локдану. Проте поки що точна дата та перелік обмежень невідомі.

Зверніть увагу! Карантин вихідного дня діяв в Україні з 14 по 30 листопада. У суботу та неділю працювали лише магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.