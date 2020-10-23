Осеннее время года идеально подходит для влюбленных. Прохладная погода, разноцветные листья и романтические вечера за чашкой теплого чая.

Как разнообразить будни и устроить для второй половинки замечательное свидание? Редакция 24 канала подобрала несколько креативных и простых идей, которые смогут вам в этом помочь.

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Путешествие в соседний город

Вам не нужно далеко ехать, чтобы насладиться однодневной поездкой или отдыхом на выходных. Выберите место, где вы вдвоем никогда не бывали. Устройте себе небольшое приключение и съездите туда, чтобы просто выпить кофе. Заранее просмотрите, какие памятники архитектуры есть в этом крае – и увлекательный уикенд вам гарантирован.

Из-за пандемии коронавируса рекомендуем выбрать безопасный способ для путешествия и учесть советы ВОЗ.

Отдых с палатками

Горы, романтические пейзажи и душистый карпатский чай или глинтвейн: что может быть прекраснее осенью? Запланируйте выходные для такой поездки и устройте пикник на склоне горы. Если же отдых с палатками вам не очень нравится, можно арендовать небольшой домик или авто и отдохнуть с комфортом.

Такие путешествия только положительно скажутся на ваших отношениях, ведь это будут замечательные воспоминания и приключения, которые только разожгут чувства.



Свидание осенью: интересные идеи / Фото Pinterest

Прогулка по парку

Прогулка по местному парку может быть отличной идеей для свидания. Устройте небольшой пикник или фотосессию для любимого или любимой. Живописные деревья уже создают особую атмосферу, а чтобы запомнить момент – предложите второй половинке станцевать под лирическую песню.

Посмотрите фильм

Из-за пандемии коронавируса в Украине обустроили автокинотеатры. Это отличная идея для тех пар, которые хотят каких-то ярких впечатлений. Кроме этого, обычные кинотеатры также работают, наполняя залы на 50%. Выберите ленту, которая понравится и вам, и вашему партнеру, и проведите вечер со вкусным попкорном и зрелищным фильмом.

Кроме этого, можно устроить просмотр фильма или сериала дома! Закутайтесь в одеяло, приготовьте теплый напиток и выберите фильм. Это может быть что-то из новинок кино или любимая старая кинолента.

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Верховая езда

В каждом регионе действуют учебные центры по верховой езде. Попробуйте добавить каких-то новых эмоций любимому человеку и устройте необычное свидание, которое обоим запомнится на всю жизнь.

Осенняя фотосессия

Обычные осенние будни можно разбавить фотосессией на природе. Этот процесс точно понравится партнеру, ведь кадры на фоне листьев всегда выглядят невероятно эффектно.

К осенней фотосессии можно привлечь и домашних любимцев.



Осенняя фотосессия / Фото Pinterest

День вина и сыра

Добавить особой романтики можно благодаря кулинарным праздникам. Но не ждите, когда любимые фестивали возобновят свою работу, купите продукты самостоятельно и устройте собственный день вина дома. Подберите джазовую музыку, и атмосферный вечер точно удастся.

День вина и сыра можно заменить на любой другой, например:

День чая или кофе, когда вы будете пробовать различные виды чая или кофе;

когда вы будете пробовать различные виды чая или кофе; День разных лакомств, когда вы вместе будете готовить их.

Приготовьте ужин вместе

Казалось бы, это самое простое решение – пригласить партнера в гости. Однако можно сделать этот визит уютным и особенным, приготовив вместе вкусный ужин. Включите музыку, рассказывайте свои кулинарные приключения и пробуйте блюда вместе.

Рисование картины

Еще одной идеей для времяпрепровождения является рисование картины. Для этого приобретите холст и краски. Создайте вместе великолепную цветную абстракцию.

Для рисования также можно использовать картину по номерам или раскраску антистресс.



Рисование картины вместе / Фото Creative License

Квест

Поинтересуйтесь, есть ли в вашем населенном пункте квест-комнаты и возобновили ли они работу во время карантина. Разгадывать головоломки можно как вдвоем, так и с друзьями.

Устройте вечер настольных игр

Выберите интересную настольную игру и поиграйте вместе. Это отличная возможность весело провести время. Кроме того, можно пригласить и друзей.



Дженга подходит как для компании, так и для двоих / Фото thegard.city

Записочки в течение недели

В течение всей недели можно подкладывать любимому человеку маленькие записочки с милыми словами. Это приятно удивит вашу вторую половинку.