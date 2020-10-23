Идеи для романтического свидания, когда на улице уже прохладно
Осеннее время года идеально подходит для влюбленных. Прохладная погода, разноцветные листья и романтические вечера за чашкой теплого чая.
Как разнообразить будни и устроить для второй половинки замечательное свидание? Редакция 24 канала подобрала несколько креативных и простых идей, которые смогут вам в этом помочь.
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Путешествие в соседний город
Вам не нужно далеко ехать, чтобы насладиться однодневной поездкой или отдыхом на выходных. Выберите место, где вы вдвоем никогда не бывали. Устройте себе небольшое приключение и съездите туда, чтобы просто выпить кофе. Заранее просмотрите, какие памятники архитектуры есть в этом крае – и увлекательный уикенд вам гарантирован.
Из-за пандемии коронавируса рекомендуем выбрать безопасный способ для путешествия и учесть советы ВОЗ.
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Отдых с палатками
Горы, романтические пейзажи и душистый карпатский чай или глинтвейн: что может быть прекраснее осенью? Запланируйте выходные для такой поездки и устройте пикник на склоне горы. Если же отдых с палатками вам не очень нравится, можно арендовать небольшой домик или авто и отдохнуть с комфортом.
Такие путешествия только положительно скажутся на ваших отношениях, ведь это будут замечательные воспоминания и приключения, которые только разожгут чувства.
Свидание осенью: интересные идеи / Фото Pinterest
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Прогулка по парку
Прогулка по местному парку может быть отличной идеей для свидания. Устройте небольшой пикник или фотосессию для любимого или любимой. Живописные деревья уже создают особую атмосферу, а чтобы запомнить момент – предложите второй половинке станцевать под лирическую песню.
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Посмотрите фильм
Из-за пандемии коронавируса в Украине обустроили автокинотеатры. Это отличная идея для тех пар, которые хотят каких-то ярких впечатлений. Кроме этого, обычные кинотеатры также работают, наполняя залы на 50%. Выберите ленту, которая понравится и вам, и вашему партнеру, и проведите вечер со вкусным попкорном и зрелищным фильмом.
Кроме этого, можно устроить просмотр фильма или сериала дома! Закутайтесь в одеяло, приготовьте теплый напиток и выберите фильм. Это может быть что-то из новинок кино или любимая старая кинолента.
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Верховая езда
В каждом регионе действуют учебные центры по верховой езде. Попробуйте добавить каких-то новых эмоций любимому человеку и устройте необычное свидание, которое обоим запомнится на всю жизнь.
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Осенняя фотосессия
Обычные осенние будни можно разбавить фотосессией на природе. Этот процесс точно понравится партнеру, ведь кадры на фоне листьев всегда выглядят невероятно эффектно.
К осенней фотосессии можно привлечь и домашних любимцев.
Осенняя фотосессия / Фото Pinterest
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День вина и сыра
Добавить особой романтики можно благодаря кулинарным праздникам. Но не ждите, когда любимые фестивали возобновят свою работу, купите продукты самостоятельно и устройте собственный день вина дома. Подберите джазовую музыку, и атмосферный вечер точно удастся.
День вина и сыра можно заменить на любой другой, например:
- День чая или кофе, когда вы будете пробовать различные виды чая или кофе;
- День разных лакомств, когда вы вместе будете готовить их.
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Приготовьте ужин вместе
Казалось бы, это самое простое решение – пригласить партнера в гости. Однако можно сделать этот визит уютным и особенным, приготовив вместе вкусный ужин. Включите музыку, рассказывайте свои кулинарные приключения и пробуйте блюда вместе.
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Рисование картины
Еще одной идеей для времяпрепровождения является рисование картины. Для этого приобретите холст и краски. Создайте вместе великолепную цветную абстракцию.
Для рисования также можно использовать картину по номерам или раскраску антистресс.
Рисование картины вместе / Фото Creative License
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Квест
Поинтересуйтесь, есть ли в вашем населенном пункте квест-комнаты и возобновили ли они работу во время карантина. Разгадывать головоломки можно как вдвоем, так и с друзьями.
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Устройте вечер настольных игр
Выберите интересную настольную игру и поиграйте вместе. Это отличная возможность весело провести время. Кроме того, можно пригласить и друзей.
Дженга подходит как для компании, так и для двоих / Фото thegard.city
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Записочки в течение недели
В течение всей недели можно подкладывать любимому человеку маленькие записочки с милыми словами. Это приятно удивит вашу вторую половинку.