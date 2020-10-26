Серьезная авария случилась днем 26 октября на Дарницкой площади в Киеве. Водитель Chevrolet проигнорировал требования правил дорожного движения при заезде со второстепенной дороги на главную и врезался в мопед Suzuki.

В результате удара водитель двухколесного транспорта отлетел от места столкновения метров на 20. С травмами его срочно госпитализировали в больницу, сообщает патрульная полиция Киева.

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По данным следователей, к ДТП привело несоблюдение правил дорожного движения водителем Chevrolet, который не пропустил мопед.

Что известно о жесткой аварии на Дарнице

Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, владелец легковушки пытался выехать с Харьковского шоссе на Дарницкую площадь. В то время водитель мопеда уже был на главной дороге.

Судя по тому, что Chevrolet не набирал скорость в попытке "проскочить", не совершал маневров во избежание столкновения, для его водителя появление двухколесного транспорта было неожиданностью. Однако Suzuki было хорошо видно из салона машины. Скорее всего, водитель просто не увидел мопед.

"Кровавая" площадь

Место, где произошла авария, известно постоянными авариями. Мелкие и серьезные столкновения на Дарницкой площади случаются фактически каждый день. Причин тому немало. Одна из них – отсутствие светофоров на каждом из заездов на "круг".

Развязка построена таким образом, что при движении на Харьковское шоссе и в сторону моста Патона поток машин сливается в несколько полос и должен разъехаться в разные направления. Интенсивность движения при этом серьезно отвлекает внимание водителей от знаков приоритета.

Смотрите видео столкновения Chevrolet и Suzuki на Дарницкой площади: