На участках 7 дорог в Киеве, где максимальная разрешенная скорость была 80 километров в час, устанавливаются обычные для города 50 км в час. Новые правила носят сезонный характер и будут действовать с 1 ноября по 1 апреля 2021.

О нововведениях, которые нужно учитывать каждому автомобилисту, сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. Мотивируют ограничения чиновники тем, чтобы сделать дороги менее опасными.

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Коммунальщики уже демонтируют знаки, которые позволяли разгоняться до 80 километров в час. Их заменят на аналогичные, но с пометкой "50".

В КГГА говорят, что сезонные ограничения уменьшат риски потери управления из-за скользкой дороги.

Участки дорог Киева, на которых с 1 ноября нельзя ехать более 50 километров в час: