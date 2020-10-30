На 7 улицах Киева с 1 ноября будут действовать новые ограничения скорости: перечень
На участках 7 дорог в Киеве, где максимальная разрешенная скорость была 80 километров в час, устанавливаются обычные для города 50 км в час. Новые правила носят сезонный характер и будут действовать с 1 ноября по 1 апреля 2021.
О нововведениях, которые нужно учитывать каждому автомобилисту, сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. Мотивируют ограничения чиновники тем, чтобы сделать дороги менее опасными.
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Коммунальщики уже демонтируют знаки, которые позволяли разгоняться до 80 километров в час. Их заменят на аналогичные, но с пометкой "50".
В КГГА говорят, что сезонные ограничения уменьшат риски потери управления из-за скользкой дороги.
Участки дорог Киева, на которых с 1 ноября нельзя ехать более 50 километров в час:
- проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака);
- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);
- улица Саперно-Слободская (от улицы Гринченко до Южного моста);
- проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
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