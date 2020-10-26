В Киеве в аэропорту "Жуляны", а также в "Борисполе" два пассажира пытались пронести через таможню незадекларированные iPhone – не получилось. Большую часть товара пришлось оставить.

Первый контрабандист прилетел из Италии и пошел через "зеленый" коридор, не указав, что имеет предметы, которые необходимо декларировать. Таможенники проверили его чемоданы, а там – одиннадцать новых iPhone 12. Об этом пишут в фейсбуке на странице Киевской таможни.

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Два смартфона мужчине разрешили забрать, а остальные изъяли. Если же он уплатит предусмотренные налоги за них, товар вернут – таков закон. Другой выход – смартфоны можно вывезти туда, где они были куплены.

Другой контрабандист решил заплатить налоги за товар. Правда, у него нашли только четыре iPhone 12 и еще один смартфон Samsung.



Изъяты iPhone / Фото Киевской таможни

Согласно товарным чекам, каждый iPhone 12 стоил 1099 английских фунтов стерлингов – это более 40 тысяч гривен.

В Украине смартфоны данной марки можно купить начиная от 32 тысяч гривен и до 63 тысяч гривен – в зависимости от модификации устройства.

iPhone 12 – это новейшая модель известного смартфона. Его презентовали только 13 октября 2020 года.