В Бориспольском аэропорту пассажиры долго ждали, пока заработает хотя бы одно окно паспортного контроля. В результате образовалась большая очередь, что привело к нарушению норм карантина.

На видео, которое распространили в сообществе "Киев Оперативный", видно, что зал прилета "Борисполь" переполнен. Это пассажиры, вероятно, прилетели в Украину.

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Они ожидали прохождения пограничного контроля, а сотрудники аэропорта не спешили выполнять свои обязанности.

Ни одно окно паспортного контроля не открыто. Стоим уже минут пять, ждем. Полный аэропорт людей,

– рассказала пассажирка, снявшая видео.

Дистанции особо никто не придерживался. Правда, все пассажиры находились в помещении в защитных масках.

Толпа в аэропорту "Борисполь": смотрите видео

В самой столице в метро и других видах общественного транспорта наблюдается аналогичная ситуация. Пассажиры делятся кадрами переполненных станций в часы пик.