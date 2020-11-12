В киевском аэропорту "Борисполь" СБУ задержала таможенников, которые занимались взяточничеством. Злоумышленники требовали с пассажиров деньги. С каждого рейса получали 2 – 4 тысячи долларов.

Организовали преступную схему в аэропорту двое главных государственных инспекторов. Об этом сообщает СБУ.

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Прикрывал взяточников сотрудник управления противодействия таможенным правонарушениям.

Очевидно, что таможенники-взяточники наживались на пассажирах, которые нарушают правила перевозки товаров или вещей, не гнушались и теми, кто возил мелкую контрабанду.

Злоумышленники требовали деньги с пассажиров, если те не хотели проблем. За превышение лимита товаров и вещей таможенники угрожали отобрать багаж.

Правоохранители подсчитали, что "заработки" взяточников с каждого рейса составляли от 2 до 4 тысяч американских долларов. Ежемесячно эта смена таможенников работала в среднем 7 раз.

Преступников задержали на рабочем месте во время получения очередной взятки.

СБУ не исключает, что к схеме были привлечены и другие работники таможни.