Аэропорты "Борисполь" и "Киев" постепенно восстанавливают работу, но проблемы еще есть
Из-за сильного гололеда в Киеве местные аэропорты "Борисполь" и "Киев" с вечера 10 декабря имели проблемы с отправкой и приемом рейсов. Экипажи нескольких судов принимали решение сажать самолеты в запасных аэропортах или вообще возвращались к местам вылета. На утро 11 декабря ситуация немного лучше, но в аэропорту "Киев" все еще заявляют о проблемах.
Онлайн-табло "Борисполя" не указывает отмененных рейсов в расписании на 11 декабря, пишет 24 канал. Однако, ряд рейсов все же задерживается. В то же время "Киев" информирует о новых трудностях.
Ранее В "Борисполе" на взлетно-посадочных полосах образовался лед: самолеты отказываются садиться
11 декабря отменен рейс в Мемминген (Wizz Air). Вылет рейса в Запорожье ("Мотор Сич") задерживается. На взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перроне работает спецтехника для поддержания рабочего состояния аэропорта. Поверхности обрабатывают гранулированным химреагентом,
– говорится в сообщении.
В аэропорту "Киев" также просят пассажиров выезжать в аэропорт заранее, учитывая пробки на дорогах.
Заметим, что вечером 10 декабря из-за ухудшения погодных условий "Киеву" пришлось отменить рейсы в Дортмунд и Запорожья. В то же время самолет, следовавший из Вильнюса, вернулся в пункт вылета.
"Борисполь" о новых трудностях не информирует, однако предупреждает: решение, воспользоваться резервным аэропортом и изменить запланированный маршрут, принимает исключительно командир воздушного судна.
Сейчас Международный аэропорт "Борисполь" работает и постоянно осуществляет обработку перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы. Привлеченные 15 единиц техники для обеспечения условий взлета и посадки,
– говорится в последнем сообщении аэропорта.
В то же время онлайн-табло "Борисполя" информирует о задержании нескольких рейсов.
Что известно о непогоде в Киеве: коротко
- С вечера 10 декабря до 6 утра 11 декабря в Киеве падал ледяной дождь. Он превратил дороги и тротуары столицы в сплошной каток.
- Вследствие неблагоприятных погодных условий в Киеве резко увеличилось количество ДТП и вызовов скорой помощи.
- Коммунальщики пытаются уладить ситуацию, расчищая дороги спецтехникой и посыпая улицы специальными смесями, впрочем, обрабатывать одни и те же участки приходится по несколько раз.
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