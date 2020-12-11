Из-за сильного гололеда в Киеве местные аэропорты "Борисполь" и "Киев" с вечера 10 декабря имели проблемы с отправкой и приемом рейсов. Экипажи нескольких судов принимали решение сажать самолеты в запасных аэропортах или вообще возвращались к местам вылета. На утро 11 декабря ситуация немного лучше, но в аэропорту "Киев" все еще заявляют о проблемах.

Онлайн-табло "Борисполя" не указывает отмененных рейсов в расписании на 11 декабря, пишет 24 канал. Однако, ряд рейсов все же задерживается. В то же время "Киев" информирует о новых трудностях.

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11 декабря отменен рейс в Мемминген (Wizz Air). Вылет рейса в Запорожье ("Мотор Сич") задерживается. На взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перроне работает спецтехника для поддержания рабочего состояния аэропорта. Поверхности обрабатывают гранулированным химреагентом,

– говорится в сообщении.

В аэропорту "Киев" также просят пассажиров выезжать в аэропорт заранее, учитывая пробки на дорогах.

Заметим, что вечером 10 декабря из-за ухудшения погодных условий "Киеву" пришлось отменить рейсы в Дортмунд и Запорожья. В то же время самолет, следовавший из Вильнюса, вернулся в пункт вылета.

"Борисполь" о новых трудностях не информирует, однако предупреждает: решение, воспользоваться резервным аэропортом и изменить запланированный маршрут, принимает исключительно командир воздушного судна.

Сейчас Международный аэропорт "Борисполь" работает и постоянно осуществляет обработку перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы. Привлеченные 15 единиц техники для обеспечения условий взлета и посадки,

– говорится в последнем сообщении аэропорта.

В то же время онлайн-табло "Борисполя" информирует о задержании нескольких рейсов.

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