В Киеве под зданием Офиса Президента 25 ноября организация Femen провела свою очередную протестную акцию. На этот раз их обнаженная активистка выступила против насилия.

Подробнее об акции Femen под ОПУ

Протестное мероприятие Femen началось примерно в 11:10. В это время активистка организации подошла к 2-му подъезду здания президентского Офиса. Об этом сообщает издание УНН.

Предыдущая акция организации Активистка Femen обнажилась перед Зеленским: фото и видео



Акция Femen против насилия началась под ОПУ утром 25 ноября / Фото УНН

Потом девушка обнажилась и залезла на шар, который является частью композиции входной группы дома. В то же время она выкрикивала "Долой насилие".

В Femen говорят, что "Девушка на шаре" символизирует шаткое положение украинских женщин и их абсолютную беззащитность перед патриархальным произволом.



Активистка Femen выкрикивала: "Долой насилие" / Фото УНН

Также организация требует от украинской власти ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Этот документ предусматривает меры по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин, в частности с домашним насилием.

Добавим, что 25 ноября сартувала всемирная акция "16 дней против насилия". Направлена эта инициатива против домашнего насилия.

Тем временем, в сети активистку уже сравнили с известной картиной Пабло Пикассо "Девушка на шаре".



Картинка Пикассо и акция Femen в Киеве / Коллаж УНН

Активистку задержали

Представительницу Femen на месте акции задержали правоохранители. Ее уже доставили в Печерское райуправление полиции.



Активистку Femen задержали правоохранители/ Фото УНН

Пока нет информации, возбудили ли против нее какое-то дело. В полиции пообещали предоставить соответствующую информацию позже.

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Девушка сейчас находится в Печерском райуправлении полиции / Фото УНН

Кратко о движении Femen