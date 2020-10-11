В центре Киева на Майдане Независимости 11 октября неравнодушные жители и гости столицы провели акцию солидарности в поддержку белорусских политзаключенных. Таким мероприятием участники хотят "привлечь внимание международного сообщества к той дикости, которая сейчас происходит в Беларуси".

Акция в Киеве в поддержку политзаключенных Беларуси: что известно

Участие в мероприятии приняли несколько десятков человек. Они на Майдан пришли с национальными белорусскими бело-красными флагами и вещами с тематической символикой. Об этом сообщает 24 канал.

Актуально Марш гордости с кровавым разгоном под водометами: ситуация в Беларуси 11 октября – фото, видео

Также люди держали в руках плакаты с надписями "Свободу политзаключенным!", "Свободу Статкевичу (экс-кандидат в президенты и основатель Белорусского объединения военных – 24 канал)", "Живе Беларусь", "Руки прочь от Беларуси".

В Киеве поддержали белорусских политзаключенных (Фото изданий "Буквы", "Цензор.НЕТ")

Кроме того, участники акции скандировали "Свободу политзаключенным", "Верим, можам, пераможам!", "Живе Беларусь" и "Слава Украине".

В итоге митингующие образовали "живую цепь" вдоль улицы Крещатик.

Обратите внимание Лукашенко 4 часа разговаривал с оппозиционерами в СИЗО: видео

Цепь солидарности с белорусскими политзаключенными в Киеве: смотрите видео

Главное о последних событиях в Беларуси

Здесь еще вечером 9 августа начались масштабные митинги. Люди начали выходить на улицы, чтобы выразить протест против фальсификаций на президентских выборах. Победу на них вроде бы одержал Александр Лукашенко, впрочем, демонстранты с этим не соглашаются.

Победу на них вроде бы одержал Александр Лукашенко, впрочем, демонстранты с этим не соглашаются. ОМОН с самого начала мирных протестов жестоко разгонял и задерживал активистов. К ним применяли насилие и после задержания. В ход силовики пускали дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты. В некоторых случаях применяли даже боевые патроны.

В Беларуси официально подтвердили гибель пятерых человек во время акций протестов, но правозащитники говорят: жертв произвола правоохранителей – больше.

С 11 августа в стране стартовала общенациональная забастовка.

23 сентября Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию. После этого протесты вспыхнули с новой силой.

Больше о ходе протестов в Беларуси читайте по ссылке.