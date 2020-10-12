Митинг за права ЛГБТ в Международный день каминг-аута состоялся в Киеве 11 октября. Активисты вышли к ТРЦ "Гулливер", из-за трансляции радужного флага на котором накануне разгорелся скандал.

На ТРЦ "Гулливер" в Киеве транслировали прайд-флаг, но прекратили бы после угроз праворадикалов. В ответ на это в здание вышли ЛГБТ-активисты, пишет BigKyiv.

Подробнее здесь Небоскреб в Киеве подсветили в цвета ЛГБТ: разгорелся громкий скандал – видео

В KyivPride акцию 11 октября анонсировали как мирную реакцию на действия тех, кто "желает нашего молчания и невидимости". Участие в мероприятии приняли около 100 человек, они держали радужную символику и плакаты.

Отстаивать так называемые "традиционные ценности" под ТРЦ "Гулливер" пришли и активисты "Нацкорпуса" и "Традиции и порядка". В ответ на лозунги ЛГБТ они скандировали свои.

Стороны разделяла граница из нацгвардейцев. Однако без эксцессов не обошлось – активисты ЛГБТ жаловались, что им под ноги бросили несколько светошумовых гранат.

Что происходило под ТРЦ "Гулливер" 11 октября: фото BigKyiv и KyivPride