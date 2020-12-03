Алена Лоран, которая считает себя ведьмой, "прокляла" полицейского: защищает мужа от тюрьмы
Киевская блогер Алена Лоран, которая называет себя ведьмой и интересуется черной магией "прокляла" следственную полиции за то, что она "накопала" достаточно доказательств чтобы посадить мужа Лоран за хулиганство.
Блогер 2 месяца преследовала полицейского и угрожала ей "магическими способностями", даже запугивала смертью. Делала все, что может, чтобы та приняла "положительное" решение в уголовном деле в отношении ее мужа. Теперь и сама Алена Лоран будет отвечать перед законом. Об этом сообщает Полиция Киевской области.
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Правоохранители не называют имя "ведьмы", но из соцсетей стало понятно, что речь идет именно о Алене Лоран.
Алена Лоран / Скриншот из инстаграма alyona__loran
Против ее мужа открыли уголовное дело за хулиганство, наказание за это преступление довольно строгое – от 3 до 7 лет тюрьмы.
Лоран пользуясь своей публичностью в социальных сетях пыталась "запугать" сотрудницу полиции, которая расследовала дело в отношении мужа блогера.
"Жена подозреваемого начала психологически давить и отправлять на личный номер следственной полиции, текстовые и голосовые сообщения с угрозами жизни и здоровью, нецензурной лексикой, оскорбляя честь и достоинство полицейского и членов ее семьи", – говорится в сообщении правоохранителей.
Что грозит Алене Лоран
Наказание за вмешательство в деятельность работника полиции наказывается так:
- штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан;
- или исправительными работами на срок до одного года;
- или арестом на срок до 3 месяцев.
Реакция блогера
В инстаграм Алена Лоран пишет, что ее жилье "штурмовали" 10 спецназовцев. По ее словам, правоохранители изъяли карты для гадания, свечи, книги о магии и телефоны. Также женщина сообщила, что полиция забрала планшет ее ребенка.
Лоран советует отделению полиции записаться на обучение по гаданию. Также она иронизирует, что в качестве свидетелей дела, правоохранители могут вызвать свидетелей – бесов и прочую нечисть.
Кто такая Алена Лоран?
- Женщина активно ведет страницу в инстаграм и подробно рассказывает о своей жизни. Имя Лоран – Елена Дюрцкая. Она родилась в 1989 году в Мелитополе.
- Выпустила книгу "Алиса в стране чудес. Болтовня брюнетки". Первая книга посвящена любимому. В настоящее время работает над второй книгой.
- Лоран была ведущей рубрики Showtime и "Звездный Casual" на интернет-телевидении SEE.UA. Также она участвовала в телешоу "Богиня шопинга", "Панянка-Селянка" на телеканале ТЕТ и других. Часто была гостем во многих ток-шоу. Ведет активную светскую жизнь.
- Лоран называет себя "ведьмой" и якобы занимается «черной магией». Об этом свидетельствуют данные на одной из ее страниц в инстаграм.
Одна из страниц в инстаграм Алени Лоран / Скриншот
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