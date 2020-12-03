Киевская блогер Алена Лоран, которая называет себя ведьмой и интересуется черной магией "прокляла" следственную полиции за то, что она "накопала" достаточно доказательств чтобы посадить мужа Лоран за хулиганство.

Блогер 2 месяца преследовала полицейского и угрожала ей "магическими способностями", даже запугивала смертью. Делала все, что может, чтобы та приняла "положительное" решение в уголовном деле в отношении ее мужа. Теперь и сама Алена Лоран будет отвечать перед законом. Об этом сообщает Полиция Киевской области.

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Правоохранители не называют имя "ведьмы", но из соцсетей стало понятно, что речь идет именно о Алене Лоран.

Алена Лоран / Скриншот из инстаграма alyona__loran

Против ее мужа открыли уголовное дело за хулиганство, наказание за это преступление довольно строгое – от 3 до 7 лет тюрьмы.

Лоран пользуясь своей публичностью в социальных сетях пыталась "запугать" сотрудницу полиции, которая расследовала дело в отношении мужа блогера.

"Жена подозреваемого начала психологически давить и отправлять на личный номер следственной полиции, текстовые и голосовые сообщения с угрозами жизни и здоровью, нецензурной лексикой, оскорбляя честь и достоинство полицейского и членов ее семьи", – говорится в сообщении правоохранителей.

Что грозит Алене Лоран

Наказание за вмешательство в деятельность работника полиции наказывается так:

штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан;

или исправительными работами на срок до одного года;

или арестом на срок до 3 месяцев.

Реакция блогера

В инстаграм Алена Лоран пишет, что ее жилье "штурмовали" 10 спецназовцев. По ее словам, правоохранители изъяли карты для гадания, свечи, книги о магии и телефоны. Также женщина сообщила, что полиция забрала планшет ее ребенка.

Лоран советует отделению полиции записаться на обучение по гаданию. Также она иронизирует, что в качестве свидетелей дела, правоохранители могут вызвать свидетелей – бесов и прочую нечисть.

Кто такая Алена Лоран?

Женщина активно ведет страницу в инстаграм и подробно рассказывает о своей жизни. Имя Лоран – Елена Дюрцкая. Она родилась в 1989 году в Мелитополе.

Выпустила книгу "Алиса в стране чудес. Болтовня брюнетки". Первая книга посвящена любимому. В настоящее время работает над второй книгой.

Лоран была ведущей рубрики Showtime и "Звездный Casual" на интернет-телевидении SEE.UA. Также она участвовала в телешоу "Богиня шопинга", "Панянка-Селянка" на телеканале ТЕТ и других. Часто была гостем во многих ток-шоу. Ведет активную светскую жизнь.

Лоран называет себя "ведьмой" и якобы занимается «черной магией». Об этом свидетельствуют данные на одной из ее страниц в инстаграм.

Одна из страниц в инстаграм Алени Лоран / Скриншот